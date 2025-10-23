Un vecino se encuentra un cabritillo paseando por las calles de Zaragoza
Ocurrió en el barrio de Monzalbarba y llamó a la Policía que mandó al animal a una Granja Escuela
La fauna suele invadir cada cierto tiempo las calles de Zaragoza. Muchos vecinos han captado alguna vez cómo un jabalí paseaba tranquilamente por Las Fuentes o Delicias. Los conejos también suelen ser un invitado habitual por la capital aragonesa convirtiendo la estepa zaragozana en su hogar, aunque alguna vez se han aventurado y han aparecido hasta en la rotonda cercana al puente de Hierro. Más extremo fue el caso de la serpiente de gran tamaño que apareció en un parque de la ciudad después de haberse escapado de su hogar.
Mucha repercusión ha ganado en las últimas horas la retirada del primer nido de avispa asiática en Zaragoza. Los bomberos de la capital aragonesa acudieron a principios de semana hasta el Paseo Cuéllar para eliminar un enjambre muy peligroso para el resto de la fauna y a los propios vecinos.
Sin embargo, la peligrosa avispa asiática no ha sido el único animal con el que se han topado las autoridades en la capital aragonesa en las últimas horas. Tal como ha compartido la Policía Local de Zaragoza en su perfil de Twitter, un vecino de Monzalbarba se encontró ayer por la tarde noche un cabritillo paseando por el Paseo de Nuestra Señora de la Sagrada.
Agentes de la USN acudieron hasta el barrio rural de Zaragoza para ver cómo se encontraba el animal sin ser capaces de encontrar al dueño del cabritillo. Por lo tanto, la Policía Local decidió llevarlo hasta una Granja Escuela en las proximidades de Monzalbarba para que se hiciese cargo de él.
