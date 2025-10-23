Zaragoza está entre los 15 municipios españoles con menos tasa de paro
Así se desprende del informe 'Indicadores Urbanos 2025' publicado este jueves por el INE
Solo una ciudad aragonesa se encuentra entre las 15 localidades del país con menor tasa de desempleo. Se trata de Zaragoza, que forma parte del listado junto a dos municipios pertenecientes a la comunidad de Madrid (Las Rozas y Rivas-Vaciamadrid); cuatro de Cataluña (Sant Cugat, Barcelona, Castelldefels y Lleida); dos del País Vasco (San Sebastián e Irún); dos de Castilla y León (Burgos y Palencia), dos de Galicia (Santiago de Compostela y Lugo), uno de Navarra (Pamplona) y uno de Baleares (Ibiza).
Según el informe 'Indicadores Urbanos 2025' publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Sant Cugat del Vallés y Las Rozas son los municipios de España con menos paro, con una tasa de desempleo media estimada para 2024 del 5% y del 5,4%. Les siguen San Sebastián (Guipúzcoa), con un 5,5%, y Castelldefels (Barcelona), con una tasa del 6,3%.
Por el contrario, los municipios con mayor tasa de paro estimada para 2024 son los de La Línea de la Concepción (Cádiz), con una tasa del 28,6%, el municipio jiennense de Linares (27,6%) y las ciudades autónomas de Melilla (26,5%) y Ceuta (26,3%). De los 15 municipios con mayores tasas medias de paro estimadas para 2024, la mayoría se encuentran en Andalucía.
Así, además de los ya mencionados, hay que sumar también a Granada (24,5%), Algeciras (22,6%), Armilla (22%), Jerez de la Frontera (21,8%), Jaén (21,7%), Sanlúcar de Barrameda y San Fernando (20,3% en ambos casos), Almería (20,1%), Córdoba (19,6%) y Chiclana de la Frontera (19,5%).
Fuera de la comunidad andaluza y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, sólo se cuela en este 'top 15' de municipios con más paro el toledano de Talavera de la Reina, con una tasa de paro del 20,8%.
El Viso, el barrio más rico de España
Dado que dentro de las ciudades se dan también importantes desigualdades, la estadística recoge datos para niveles inferiores al de la ciudad llamados 'Sub-City District' (SCD). En muchos casos, estos niveles coinciden con la división existente en distritos administrativos o barrios.
Los barrios con mayor renta neta media anual por habitante con datos de 2023 dentro de ciudades con más de 250.000 habitantes fueron El Viso (44.901 euros), Recoletos (41.648 euros) y Piovera (40.755 euros), los tres de Madrid.
Por contra, las rentas más bajas se localizaron en Sevilla, en el barrio de Los Pajaritos y Amate del distrito Cerro-Amate (7.311 euros); en el barrio sevillano del Polígono Sur del distrito Sur (7.422 euros) y en el barrio alicantino de Juan XXIII (7.704 euros).
De acuerdo con esta estadística del INE, dentro de las ciudades de más de 250.000 habitantes, 7 de los 15 barrios con mayor porcentaje de extranjeros se encuentran en Barcelona y 13 de los 15 barrios con menor porcentaje de extranjeros pertenecen a Córdoba. En concreto, los barrios con mayor porcentaje de extranjeros, con datos de 2024, fueron El Barri Gótic (67,1%), El Raval nord (50,5%) y El Raval sud (50,4%), los tres en Barcelona.
Por su parte, Santa Isabel (1,1%), el Higuerón-Majaneque-Alameda del Obispo (1,3%) y Cañero-Parque Fidiana (1,4%), los tres en Córdoba, fueron los barrios o distritos administrativos con menor porcentaje de extranjeros.
- El 'mini barrio' de Zaragoza que se reformará en 2026 con cientos de viviendas y una residencia de mayores
- El arquitecto detrás del resurgir de Arcosur: 'Un 30% del barrio es como Teruel, y hacer Teruel en tres o cuatro años es complicado. Ese es el reto
- El barrio de Zaragoza más parecido a un pueblo busca nuevo dueño para uno de sus dos bares: 'Una excelente oportunidad
- Toda una vida contemplando el Pilar desde los ventanales
- Zaragoza tendrá seis vuelos chárter para el puente de la Constitución: mercadillos navideños, capitales europeas y Papá Noel
- Azcón: 'No es que no me arrepienta, es que estoy más convencido que nunca. Menos mal que apostamos por La Romareda
- Cerca de 50 administrativos llevan ante la Justicia de Aragón el concurso de méritos del Gobierno de Aragón
- Un mítico restaurante de Zaragoza cambia por completo y abrirá con un nuevo concepto