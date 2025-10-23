Zaragoza y su tiempo loco: noche tropical y la máxima de todo el día ha sido a las 3 de la mañana

Estupor en Zaragoza con el tiempo. No son pocos los zaragozanos que han dejado un mensaje en redes sociales alucinando con la meteorología tan extraña de este 23 de octubre en la capital aragonesa.

Por partes. Lo primero, Zaragoza ha vivido un 23 de octubre una noche tropical. Sí, como en verano. La temperatura no ha bajado de los 20 grados en toda la noche, que es el umbral para considerarlo noche tropical. De hecho, tampoco ha bajado de 23 grados según los datos de la estación meteorológica de la AEMET de Valdespartera. Qué tiempos cuando en Pilares se salía por la noche hasta con abrigo hace no tanto tiempo.

Pero hay más, porque otro dato sorprendente es que la temperatura máxima del día ya ha pasado. Es decir, ha sido de madrugada, sin sol y de noche todavía cerrada cuando lo más habitual es que sea entre el mediodía y las primeras horas de la tarde. Se ha dado en dos ocasiones: a las 3 y a las 7 de la mañana (23,9 ºC).

¿El motivo? El cierzo. Es verdad que Zaragoza se ha levantado en modo Zaragoza. O sea, con un vendaval, un día típico zaragozano, pero el aire venía caliente. Sin embargo, antes de que el sol comenzase a calentar la ciudad, ha cambiado a cierzo, lo que ha propiciado que bajasen los mercurios.

De hecho, conforme pasen las horas, las temperaturas máximas no irán a más, siempre bajarán progresivamente hasta tener una noche bastante fresca. Ahora bien, el cierzo parará y dará un par de días de tregua hasta el domingo, cuando volverá a la carga. Y el sábado, lluvia para todo el día.