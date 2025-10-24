Las cinco claves del contrato más importante (y caro) del Ayuntamiento de Zaragoza

Tras meses de incógnitas y varias idas y venidas, los servicios jurídicos y de intervención del Ayuntamiento de Zaragoza por fin han dado el visto bueno a los pliegos del nuevo contrato del bus urbano de la ciudad. Se trata del servicio que más esfuerzo a nivel inversor supone para las arcas municipales y llega tras un tortuoso camino que comenzó con una polémica prórroga en 2023 y culminará con la puesta en marcha de todas las novedades a partir de 2027. Estas son las cinco grandes claves.

Precio

1.187 millones. El precio de la nueva contrata del bus urbano de Zaragoza rondará los 1.187 millones de euros como punto de partida (1.186.886.05,40 euros, exactamente), aunque las empresas interesadas pueden ofertar a la baja. El primer año completo, 2027, tendrá un coste de 100 millones de euros, que irá ‘in crescendo’. Hasta ahora, el precio estimado era de 70 millones anuales, por lo que el incremento será notable.

Vigencia

Diez años... prorrogables. Pese a que la vigencia inicial será de diez años, hasta 2037, existe la posibilidad de prorrogarlos por un lustro más. Es decir, hasta 2042, solo un año antes de que concluya el otro gran contrato del transporte público zaragozano, el del tranvía. El servicio actual, gestionado por Avanza, caducó en 2023 pero se prorrogó hasta 2027.

Kilómetros

De 2 a 15 millones más al año. De partida, se incrementa el kilometraje en un 14% respecto al actual, de 19 millones anuales. Esto supone más de 2 millones al año, aunque los pliegos dejan margen para incrementar hasta 15 millones más, con especial mirada a Arcosur.

Pago

Seguirá siendo por kilómetro. Pese a que se planteo un cambio de fórmula, ligado al uso por línea, el pago seguirá como hasta ahora, por kilómetro, aunque con incentivos para captar más viajeros. La empresa ofertará una demanda estimada en base a una horquilla planteada por el ayuntamiento. Si no la cumple, el pago será el mismo, por kilómetro, pero si la supera, ganará un extra.

Líneas

Cambios. Se modifican más de una veintena de rutas, se consolidan las nuevas circulares en sustitución de la línea 24 y hay novedades como el bus a demanda para los hospitales. Se dotará con más vehículos algunas de las líneas más utilizadas para intentar mejorar las frecuencias.