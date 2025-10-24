Ya se conoce la fecha en la que concluirán las primeras obras del Huerva en Zaragoza: nuevo retraso en la reapertura de Camino las Torres

La primera fase de las obras de renaturalización de las riberas del río Huerva a su paso por Zaragoza ya tiene fecha de finalización. Concluirá, eso sí, con un pequeño retraso temporal, el segundo, debido a cuestiones sobrevenidas como las intensas lluvias torrenciales que descargaron en la capital aragonesa a finales de septiembre. Una cuestión que ya influyó en el anterior retraso y que ahora ha provocado que la nueva fecha de entrega de los trabajos se produzca el próximo 13 de noviembre.

El principal punto crítico está en el Camino las Torres, donde se está renovando un gran colector de más de 500 metros. Una obra que ha obligado a cortar la vía durante más de dos meses y que, por estas cuestiones sobrevenidas, no se reabrirá al tráfico rodado hasta finales de año. No obstante, se trata de una intervención muy complicada, sobre todo en la confluencia con la calle Salvador Madariaga, un tramo con mucho tráfico y donde el colector está a nueve metros de profundidad.

En cualquier caso, este nuevo ajuste de los plazos no supondrá un sobrecoste para esta primera fase, que también se ha encontrado con otras incidencias como la aparición de restos arqueológicos que han desvelado una necrópolis islámica hasta ahora desconocida. Esta primera fase, que sí sufrió un incremento en el precio (y un primer retraso de dos meses) el pasado mes de abril por una serie de modificaciones técnicas, está cifrada en 8,85 millones y está siendo ejecutada por el grupo aragonés MLN, quien también desarrolla la segunda fase, ya en marcha, por 23 millones de euros.

Así pues, esta primera fase ha sufrido en total tres retrasos. El primero, por las modificaciones técnicas antes mencionadas, que provocaron un sobreprecio de 450.000 euros y un primer cambio en la entrega hasta finales de agosto, cuando la idea inicial era concluirla en junio. Pero, a finales de ese mismo mes de junio, se aprobó una primera prórroga del plazo contractual y se fijó la fecha final en el 30 de septiembre.

A finales de este mes, las lluvias de agosto, menos intensas que las de septiembre, y otra serie de complicaciones como la reducción de jornada por las olas de calor provocaron que la constructora solicitase un nuevo aplazamiento hasta el 20 de noviembre, y la dirección facultativa de la obra determinó finalmente el día 13 como nueva fecha de entrega. De hecho, hace poco más de un mes el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ya anticipó que las obras (y, por ende, la reapertura de Camino las Torres) no concluirían hasta finales de octubre o noviembre.

Cabe recordar que esta primera fase de los trabajos era la menos estética, la encargada de renovar las redes de saneamiento, como en Camino las Torres, o del nuevo tanque de tormentas en el otro extremo, en los antiguos viveros Sopesens. Ahora, los trabajos se centrarán más en la estética, es decir, en la transformación de las riberas del Huerva y de las calles aledañas. El coste de esta intervención, uno de los proyectos estratégicos de la capital aragonesa, está ahora en 32 millones, de los cuales 20 son sufragados por la DGA, 5 por Europa a través de dos convocatorias de la Fundación Biodiversidad y, el resto, por el Ayuntamiento de Zaragoza.