La sátira viral de Delicias del influencer más inmobiliario de Zaragoza: "Me he comprado un piso de 40 m2 por 200.000 euros. Una ganga"

Los problemas inmobiliarios han llegado a Zaragoza donde encontrar un piso a un precio que se adecúe a un presupuesto medio-bajo es una auténtica odisea. La vivienda se ha convertido en la comidilla de los principales programas de radio y televisión con multitud de expertos intentando buscar una solución utópica que no tiene pinta de llegar en los próximos años. Los humoristas también aprovechan la triste situación inmobiliaria para sus monólogos donde mezclan la comedia con la crítica a las instituciones.

Uno de los cómicos que parece haberle cogido un cariño especial a Zaragoza en los últimos tiempos es Matías Velázquez. Este creador de contenido de humor, @matizoficial, simula haberse comprado un 'pisito' en muchos lugares del norte de España. En sus monólogos, algunos de ellos completamente virales en Instagram, lanza dardos al estilo de vida de los vecinos mientras reivindica que se solucionen los problemas históricos de los barrios.

Matías Velázquez, natal de Pamplona, 'tiene' un imperio inmobiliario en Zaragoza y alrededores. El influencer comenzó por 'comprarse' una casa en el centro de la ciudad para luego adquirir otra en Cuarte de Huerva, una más en La Muela y acabó incluso invirtiendo en Arcosur, el barrio de moda en toda España donde incluso Gonzalo Bernardos se compró dos inmuebles.

Cuando parecía que Matías Velázquez iba a dejar pasar un tiempo para volver a la capital aragonesa, el influencer ha sorprendido grabando otro vídeo en el barrio con más habitantes de la ciudad. Y es que el navarro se ha comprado un 'pisito' en Delicias. "Era la mejor zona para la que me llegaba el dinero porque para otro sitio no tenía presupuesto. Estoy súpercontento", comienza su irónico vídeo en el que simula haberse comprado un piso de 40 metros cuadrados en este barrio por 200.000 euros: "Una ganga", admite.

"Lo mejor de Delicias es su gente"

"Lo mejor de Delicias es su gente. Me han recibido como uno más. El del primero me dio sal, el del tercero Wifi y el del cuarto unas cuantas plantas que huelen un montón... una hospitalidad como Dios manda", critica el creador de contenido.

Matías Velázquez también quiso destacar la gran cantidad de cosas que hay en el barrio. "Es el eje neurálgico. Estoy conectado con todos lados. La estación de tren está al lado, quiero irme al centro, cojo el bus".

Por último, el joven creador de contenido 'rajó' de la situación del aparcamiento en la zona y también de lo que sucede por las noches. "Me está costando aparcar y me voy a comprar unos auriculares por el ruido. Mucha gente, tren, bus y peleas...", concluye.