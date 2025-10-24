La petición para retirar una placa franquista en el Pilar llega a las Cortes de Aragón

El grupo parlamentario de CHA en las Cortes de Aragón ha registrado una pregunta para su respuesta por parte de la consejera de Cultura de la DGA, Tomasa Hernández, sobre la inscripción franquista situada a pocos metros del camarín de la Virgen del Pilar dentro de la propia basílica. Su existencia fue desvelada por un ciudadano particular, según avanzó este diario, quien formuló una petición para su retirada en cumplimiento de la ley estatal de Memoria Democrática, ya que Aragón carece de una norma propia en esta materia tras su derogación por parte de PP y Vox.

La inscripción dice lo siguiente: Dos mil quinmietos peregrinos de Barcelona postrados en este día a los pies de la milagrosa Virgen del Pilar le presentan esta humilde ofrenda en acción de gracias por la liberación y la victoria. Año de la victoria 23-VII-1939. Este texto que celebra el triunfo del entonces general Franco en la guerra civil española está grabada en una placa de plata situada a escasos metros del camarín de la Virgen del Pilar, junto a la Santa Capilla, en un lugar de honor dentro de la basílica zaragozana. Y ahora, a la petición del mencionado ciudadano, se ha sumado CHA, que ha preguntado por escrito a Hernández "qué medidas adoptará el Gobierno de Aragón respecto" a esta inscripción puesto que "podría inclumplir la ley de Memoria Democrática".

Catálogo de símbolos franquistas

"¿Cómo garantiza el Gobierno de Aragón la protección de la memoria democrática tras la derogación de la ley autonómica frente a vestigios como esta inscripción, ubicada dentro de la basílica y cuya retirada ha sido solicitada al Cabildo Metropolitano de Zaragoza", reza la continuación de la pregunta que deberá contestar la consejería de Cultura del Gobierno de Aragón.

Todo ello en un contexto en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que en noviembre el Ejecutivo central publicará en el Boletín Oficial del Estado un "catálogo de símbolos y elementos franquistas" para que sean retirados.