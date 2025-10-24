Un PSOE en constante crisis en el Ayuntamiento de Zaragoza: el Rabal culmina una historia de división y desencuentros

Pocas han sido las alegrías que ha vivido el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza desde que Pilar Alegría (valga el juego de palabras) ganase las elecciones en 2019. Y es que a pesar de ganar, la actual secretaria general del PSOE Aragón, además de ministra y portavoz del Gobierno de España, no consiguió hacerse con el bastón de mando de la ciudad y fue Jorge Azcón el que fue designado alcalde tras cosechar los apoyos de Cs y Vox. Con el paso del tiempo, desde entonces, la situación en el seno del grupo no ha hecho sino que empeorar en un partido que debería ejercer la oposición contra una Natalia Chueca reconoce en público y en privado el poco daño que le están consiguiendo hacer sus máximos rivales políticos.

El último acto de esta tragedia tuvo lugar este jueves, cuando el penúltimo reducto del lambanismo en Aragón, como era la agrupación local del Rabal en Zaragoza, cayó del lado del sector oficialista, esto es, alineado con Alegría y Sánchez. La pugna por hacerse con la secretaría general de un distrito ha acabado socavando todavía más el ambiente en un grupo municipal, el del PSOE en Zaragoza, que hace tiempo que no levanta cabeza pero que intenta evitar desaires en público y en privado para que la sangre no llegue al río. Pero incluso durante los plenos se hace evidente que las distintas sensibilidades que existen dentro del grupo municipal. Las miradas y los aplausos lo dicen todo.

Así, Eduardo Cariñena, asesor en el grupo municipal, y representante de esa corriente alineada con Ferraz, sustituirá al frente de la agrupación del Rabal a Horacio Royo, portavoz del PSOE municipal de Urbanismo y uno de los pocos socialistas que se mantuvieron del lado de Darío Villagrasa hasta el último momento en la pugna por la secretaría general del partido en Aragón. Royo es la extensión de lo que fue y representó en el partido y en el grupo municipal Carlos Pérez Anadón, lambanista empedernido pero más antisanchista si cabe, según le definen los que alguna vez han trabajado a su lado. Y esto es clave en la situación que vive el partido hoy en el ayuntamiento de la capital aragonesa.

Viene de lejos

Y es que Royo, en el mandato anterior, ganó mucho peso en el grupo municipal cuando Lola Ranera fue designada portavoz en sustitución de Pilar Alegría cuando está cruzó la plaza del Pilar para convertirse en delegada del Gobierno. Ahí comenzó una pugna en Aragón entre la actual secretaria general del partido en la comunidad y el que lo era entonces, el fallecido Javier Lambán. Y de aquellos polvos estos lodos.

Royo llegó a sonar incluso en los corrillos como posible candidato a la Alcaldía en 2023 pero finalmente fue Ranera la que de manera natural se quedó con esa responsabilidad en reconocimiento a su lealtad a Javier Lambán, que por aquel entonces seguía teniendo al partido a su favor en Aragón. En ese grupo municipal se hicieron fuertes hombres como Royo y se apartó a otras como Ros Cihuelo y Ana Becerril, alineadas con Pedro Sánchezcuando el nombre del presidente era inefable dentro socialismo aragonés.

Pero ay como son las cosas. Cuando se aproximaron las primarias en Aragón y los lambanistas, representados en la candidatura de Darío Villagrasa, comenzaron a subirse al barco del oficialismo que capitaneaba Pilar Alegría todo cambio en el grupo municipal. El giro definitivo lo dio Lola Ranera que, tras haber sido aupada por Lambán, decidió apoyar a la que actualmente es la secretaria general en la comunidad. Entonces los que habían sido apartados ganaron peso y los que se mantuvieron del lado de Villagrasa y Lambán (Horacio Royo y Marta Aparicio) lo perdieron, generando un ambiente más que enrarecido en un grupo municipal en el que hay concejales que no se hablan con sus compañeros de oficina y de bancada. Y así, hacer oposición, se torna difícil.

Así, más allá de la portavocía, en la que sigue Ranera, que ha tenido que lidiar con la suspensión temporal de militancia de su portavoz adjunto, Alfonso Gómez Gámez, en el grupo municipal socialista en el ayuntamiento cada uno se dedica a su cometido evitando mirarse por si eso evidencia que allí dentro cada uno piensa de una manera sobre lo que tendría que ser la labor de oposición.

¿Cambios en el grupo municipal?

¿Y ahora qué? Pues por el momento, la portavoz del grupo, Lola Ranera, ha declinado hacer declaraciones sobre lo que implica esa pérdida de poder orgánico de Royo. Cariñena opina que se trata, sin más, de una elección que han tomado los militantes entre dos opciones distintas. Y Royo, que se explaya algo más, asume la derrota pero recuerda que él es el que no ha cambiado de posición en el último año y que sigue defendiendo lo mismo que defendía cuando apoyar a Lambán y a lo que significaba enfrentó a los socialistas aragoneses con Ferraz en el congreso que reeligió, hace ahora un año, a Sánchez como secretario general del partido. Eso sí, Royo no cree que su derrota en el Rabal tenga por qué significar un relevo al frente de la portavocía de su partido en la comisión de Urbanismo del ayuntamiento, un cargo que lleva desempeñando seis años.

Otros, sin embargo, no piensan lo mismo y creen que los cambios en las portavocías del grupo municipal caerán por su propio peso. No se hicieron cuando Alegría relevó a Lambán por evitar el ruido pero quizá ahora habría una buena excusa que, eso sí, puede tener tan solo un impedimento: el ambiente preelectoralista en Aragón. Aunque las elecciones municipales no puedan adelantarse, unos comicios autonómicos podrían frenar los cambios en el grupo municipal para evitar que el PP pueda hacer sangre con la situación de un partido que, en el Ayuntamiento de Zaragoza, sigue buscándose a sí mismo.