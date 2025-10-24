Así queda el nuevo mapa del transporte público en Zaragoza: estas son las líneas que sufrirán cambios

Cerca de 1.200 millones de euros y más de dos millones de kilómetros anuales. Estas son las dos principales cifras de la nueva contrata del bus urbano en Zaragoza, que el ayuntamiento va a sacar a concurso público de forma inminente y que entrará en vigor a partir de 2027. Se trata de unos pliegos "flexibles", con un amplio margen de crecimiento y todas las miradas puestas en Arcosur. En concreto, permitirán incrementar los kilómetros en 15 millones más, y obligarán a otras cuestiones como la electrificación total de la flota para 2036. La duración será de una década, pero habrá posibilidad de prórroga por cinco años más.

Es, en definitiva, la licitación más importante del ayuntamiento, que con ella busca adaptar la ciudad a sus nuevas necesidades y, además, dejar abierta la puerta a los cambios que vayan exigiéndose por la propia evolución de la capital aragonesa. No en vano, cabe recordar que el contrato actual está en vigor desde 2013 y fue prorrogado en 2023, y es mucho más rígido, por lo que cualquier cambio tenía que someterse a una modificación contractual, lo que ralentizaba y encarecía los procesos.

El mejor ejemplo de esto último es la eliminación de la 24 para transformarla en dos líneas circulares. Esta es la principal novedad, en cuanto a los recorridos del bus, de los nuevos pliegos, puesta en marcha ya en marzo como avanzadilla. Desde entonces, según el consistorio hasta cuatro millones de usuarios han hecho uso de ellas. Con la nueva contrata, las dos nuevas circulares terminan de consolidarse, así como las mejoras en la línea 36 y, especialmente, en la 38. Esta última también ha cambiado ya, y ahora hace el recorrido que hacía antes la 24 por Valdefierro.

El resto de novedades serán más prácticas y técnicas y tendrán que ver más con la mejora en las frecuencias (a través de una mayor dotación de autobuses) que con cambios en los recorridos actuales o con la implementación de nuevas rutas. Los buses que sentirán esos cambios a partir de 2027 serán los de las líneas 21, 22, 23, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 42, 44, Ci1, Ci2, 50, 51 (se fusiona con la anterior 52, que desaparece), 53, 59 y 60. La línea 54 , lanzadera al tranvía desde Rosales, amplía su recorrido hasta Valdespartera, y la 55 se fusiona con la 56 y la 57 hace lo propio con la 58.

El caso de Arcosur

Arcosur copa todas las miradas, especialmente durante el desarrollo del pliego. Y es que la década 2027-2037 debería suponer, si se cumplen las condiciones pactadas en el convenio firmado esta semana entre el ayuntamiento, la DGA, Ibercaja y la junta de compensación, el despegue definitivo del barrio, que espera una solución de alta capacidad, bien sea el tranvía o bien sea otro sistema.

Mientras, desde Movilidad consideran que el actual contrato satisface la demanda actual del barrio (línea 59) y, además, esta mayor flexibilidad le permitirá ir adaptando el bus a sus necesidades a corto plazo. El medio plazo tiene, según fuentes municipales, 2028 como punto de inflexión. A partir de ese año, la alta capacidad será clave para poder asegurar una movilidad eficiente en el barrio.