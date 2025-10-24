El restaurante de Zaragoza que ofrece una experiencia gastronómica de otras épocas: único en España

Zaragoza tiene la suerte de poder ser uno de los destinos gastronómicos con mejor oferta de toda España. Cada vez son más los zaragozanos y turistas que llenan los restaurantes de la capital aragonesa con la única intención de probar alguno de los platos más típicos de la gastronomía aragonesa. A lo largo y ancho de la ciudad, existen numerosas zonas donde poder darnos un homenaje al paladar.

El Tubo es la zona gastronómica por excelencia con una grandísima cantidad de bares de altísima calidad repartidos en estrechas calles donde puedes llenar el estómago mientras vives un ambiente único. Sin embargo, existen más zonas que cuentan con propuestas muy interesantes. Además, no hay que olvidar la calidad de los establecimientos del centro de la ciudad donde encontrar una mesa libre en fin de semana se ha convertido en una auténtica odisea.

Una nueva apertura en el centro de Zaragoza

La zona del centro de la capital aragonesa va a contar desde mañana con un restaurante "único en España". Se trata de ArGa, una nueva propuesta culinaria que se va a instalar en las inmediaciones de residencial Paraíso y que trasladará a los comensales por un viaje a lo largo de la historia. "Cada cuatro meses nuestra cocina se traslada a una época histórica diferente (Roma, la Edad Media, Al-Ándalus o el Siglo de Oro) con un menú para cenas recreado con rigor por nuestro equipo de especialistas", se puede leer en un post de su cuenta de Instagram.

Este restaurante llega a la capital aragonesa para añadir una propuesta nunca antes vista en Zaragoza. Se trata del primer establecimiento de arqueogastronomía del país. La inauguración está programada para este sábado 25 de octubre con un menú de inauguración con ambientación histórica en el Siglo I d.C. y un espectáculo de arqueodanza. Para el día de la inauguración, ArGa abrirá con dos pases especiales: uno en horario de comida y otro de cena.

Con esta inauguración, Zaragoza se consolida como un referente a nivel nacional en arqueogastronomía, brindando una experiencia que fusiona gastronomía, historia y cultura de una forma única.