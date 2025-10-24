Los vecinos del Parque Bruil hablan: el ayuntamiento inicia el proceso participativo para regenerar la zona de Aloy Sala

El Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado este viernes el proceso participativo para la creación de un diagnóstico comunitario del CUI Aloy Sala, en el barrio de Las Tenerías, y del planteamiento de objetivos y acciones para la mejora de la calidad de vida, el entorno urbano, cohesión social y la rehabilitación de los edificios.

Esta medida forma parte del proyecto europeo Urbanew EMC3 (Enabling Massive Change for Climate-neutral Cities), para el que Zaragoza obtuvo 150.000 euros de fondos comunitarios, gracias a la colaboración de la Dirección General de Fondos Europeos con el Área de Políticas Sociales y la sociedad municipal Zaragoza Vivienda.

La concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, ha manifestado que "nunca en nuestra ciudad se había invertido tanto en el entorno de Aloy Sala, de manera transversal e integral, como en estos momentos".

"En este caso, en este proyecto nuestro objetivo es dinamizar el entorno desde el ámbito social y es fundamental hacerlo de la mano de todos", ha explicado.

Esta mañana ha tenido lugar la primera sesión de este proceso, al que se ha convocado a más de 40 agentes entre servicios municipales, entidades vecinales, sociales, educativas, además de residentes del entorno y personas sin hogar.

El proceso se llevará a cabo con la asistencia técnica de Fractal Strategy. La invitación a participar se ha extendido a una pluralidad de agentes presentes en el barrio, entre ellos servicios públicos como el Centro de Historias, la Biblioteca María Moliner, CEIP Tenerías, CDM Tenerías, Albergue Municipal, el Plan Integral del Casco Histórico, el Centro Municipal de Servicios Sociales de la Magdalena, la Escuela Infantil Municipal Parque Bruil, entidades sociales como Tramalena, Gusantina, Asociación de Vecinos Parque Bruil, Colectivo Parque Bruil, Fundación Federico Ozanam, Asociación Pueblo Gitano, AMPA del colegio Tenerías, así como a otros vecinos que no forman parte de ningún grupo organizado y a personas que pernoctan en el Parque Bruil.

"Durante los últimos meses hemos elaborado un mapeo de los agentes del barrio y ahora abrimos el proceso participativo, para que el que tenemos previstas un total de 26 sesiones hasta mediados de 2026", ha informado la consejera. Fruto de este trabajo colectivo, se elaborará un diagnóstico comunitario, que recogerá la percepción de los diversos agentes del barrio. A partir de ahí, se concretarán los objetivos y acciones que puedan mejorar la calidad de vida, el entorno urbano, la cohesión social y la rehabilitación de los edificios, con el apoyo técnico y financiero de Zaragoza Vivienda. Por último, se realizará una fase de retorno en la que se presentarán los resultados y un balance general.

El proyecto europeo Urbanew aporta a Zaragoza 150.000 euros para hacer del barrio de Aloy Sala un referente en regeneración social y urbana, promoviendo la creación de redes de apoyo y espacios de encuentro, con un enfoque integral y participativo que garantice beneficios duraderos para la comunidad. El proyecto se centra en fomentar la participación activa de los vecinos y de los agentes sociales, promoviendo su implicación en la toma de decisiones sobre su barrio y fortaleciendo el tejido vecinal. Urbanew es una ambiciosa misión europea de siete ciudades españolas (Zaragoza, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid y Vitoria - Gasteiz) que busca transformar los barrios a través de la acción colectiva y la participación ciudadana, incluyendo la rehabilitación energética. Está enmarcado en el programa Pilot Cities de NetZeroCities 2030 y financiado por la Unión Europea.