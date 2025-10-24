La Virgen del Pilar, en el centro de las miradas más ilustres

Son incontables los personajes de la política, la cultura o relevantes nombres de la sociedad que han visitado Zaragoza y se han acercado a la plaza del Pilar para visitar a la Virgen del Pilar. Por Zaragoza han pasado reyes, artistas, políticos… hasta un papa, Juan Pablo II, único pontífice en toda la historia que ha venido a Zaragoza y, además, en dos ocasiones.

Fue el 6 de noviembre de 1982 cuando Zaragoza recibió la visita del papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła, y tras una primera visita en la explanada de La Romareda en el marco del «encuentro nacional de enfermos», se desplazó hasta la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, donde veneró su columna y realizó una homilía en la plaza ante miles de fieles. El papa durmió en el palacio arzobispal, ocupando la habitación de don Elías Yanes, arzobispo de Zaragoza (1978-2005). La prensa recogió que varias cofradías se agolparon a sus puertas y realizaron una «tamborrada» hasta el punto de que el pontífice salió al balcón principal del palacio a saludar con cariño y llegó a preguntar si «se duerme en Aragón». Antes de marcharse, regaló su solideo a la Virgen, que se preserva en el museo Pilarista. Juan Pablo II volvería a Zaragoza dos años después, en 1984 y fue recibido en el aeropuerto de Zaragoza por los reyes don Juan Carlos I y doña Sofía.

La boda del año

El 23 de febrero de 1961 se celebró en la basílica del Pilar la que fue calificada como «boda del año». La popular cantante folclórica y estrella de cine Carmen Sevilla se unía en santo matrimonio con Augusto Algueró, compositor de éxito de bandas sonoras de películas y de publicidad televisiva del momento. El enlace congregó a miles de personas en la plaza del Pilar y fue retransmitido en directo por televisión. Carmen tenía un fuerte vínculo espiritual con la Virgen del Pilar y la expectación fue tal que muchos comercios cerraron sus puertas aquel mediodía. Hasta el Papa Juan XXIII envió un telegrama de felicitación a los novios. Aquel acontecimiento puso a Zaragoza durante unos días en el centro de España parte del mundo.

La boda de Carmen Sevilla con Augusto Algueró en El Pilar. / El Periódico

En 1965, Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo visitó la plaza del Pilar de Zaragoza en un momento en el que el régimen planeaba la creación de instituciones turísticas católicas, dentro del «turismo religioso» que querían promocionar. Su visita contemplaba una reunión con el Arzobispado de Zaragoza para negociar el dinero público que se destinaría para el fomento del turismo religioso en la ciudad. Su visita también estaba relacionada con la promoción de las fiestas del Pilar como de «interés turístico nacional», una distinción que no obtuvieron hasta 1980.

La artista Sara Montiel visitó Zaragoza y el Pilar en numerosas ocasiones a lo largo de sus casi setenta años y presumía de admiradores y fans en la capital aragonesa. De hecho, antes de su muerte el 9 de abril de 1913, sus más fieles seguidores le habían preparado un homenaje el 20 de abril que tristemente no pudieron realizar.

La familia real y su vínculo con Zaragoza

La familia real española también ha realizado numerosos viajes a Zaragoza y ha tenido un gran vínculo con la Virgen del Pilar. En 1951 visitaron el Pilar los infantes Juan Carlos, que contaba entonces con 13 años y Alfonso de Borbón, de 10 años de edad, hijos de Juan de Borbón, cabeza de la Casa Real española y la princesa María de las Mercedes de Borbón-Dos Sicilias.

En 1970, la visita en plenas Fiestas del Pilar de los entonces Príncipes, don Juan Carlos y doña Sofía, acompañados de sus tres hijos, fue un acontecimiento inolvidable para muchos zaragozanos. Y lo fue, entre otros motivos, porque las infantas Elena y Cristina y el príncipe Felipe, el actual rey contaba entonces con apenas dos años, visitaron la basílica y asistieron a la Ofrenda de Flores vistiendo los trajes regionales aragoneses.

Los Reyes de España, en 1970, junto a las infantas Cristina y Elena y el futuro rey, Felipe. / Ayuntamiento de Zaragoza

Anteriormente, en 1927, la infanta Isabel, hija de Isabel II, visitó Zaragoza durante las fiestas del Pilar. La prensa de la época se hizo eco del viaje con todo detalle. Incluso en la edición del Noticiero del 12 de octubre, el cronista cuenta que puso escuchar una pequeña conversación entre «su Alteza y el capellán de la Virgen, don Teodoro Juan, que la acompañaba» tras rezar una Salve y subir la infanta a adorar la imagen de Nuestra Señora del Pilar. El pequeño diálogo fue el siguiente:

–¿Mañana también se adorará a la Virgen?, preguntó la infanta.

–No es costumbre, contestó el capellán.

–¿Pero yo podré adorar otra vez?, insistió la infanta.

– Cuantas veces Su Alteza lo desee, respondió respetuoso el capellán.

–Sí, he de volver. Es esto muy hermoso, sentenció la infanta.