Zaragoza alza la voz contra las talas y el cambio climático al grito de "Ni un árbol menos, ni un grado más"

'Ni un árbol menos, ni un grado más' ha sido el lema de la manifestación convocada por diferentes colectivos y entidades ciudadanas para denunciar la gestión climática del ayuntamiento y exigir medidas urgentes de adaptación en los presupuestos que se plantean para 2026 ante el aumento de las temperaturas y la pérdida de arbolado urbano.

Una manifestación que ha partido a las 18.00 horas de la Glorieta Sasera y ha dicurrido por el paseo Independencia y la calle Alfonso para concluir ante el ayuntamiento en la plaza del Pilar, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Lucha Contra el Cambio Climático.

Olga Conde, de la Alianza Emergencia Climática, recordó que este verano han fallecido en Aragón 125 personas como consecuencia del calor, que en Zaragoza existen más de 7.200 alcorques vacíos en las calles, las talas "indiscriminadas" cuando se realizan obras, como en la avenida César Augusta, que los árboles que se plantan tardan años en dar sombra y que no se respeta la ordenanza de arbolado urbano cuando se realizan los trabajos, lo que provoca heridas en los ejemplares y enfermedades o la falta de inspección del arbolado y de coordinación entre las áreas municipales de Infraestructuras y Parques y Jardines.

Protesta en Zaragoza contra la tala de árboles / Rubén Ruiz

A ello se suma la fata de refugios climáticos reales que se difundan en los barrios y estén operativos también los fines de semana o que la Comisión de Cambio Climático no se haya reunido en todo el mandado, ha denunciado, toda vez que ha exigido la participación ciudadana en la elaboración del presupuesto para el próximo año y que se tengan en cuenta estas reclamaciones de adaptación del cambio climático que afectan directamente a la salud.