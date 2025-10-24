Zaragoza aprueba el contrato de movilidad "más importante" del país: casi 1.200 millones de euros y un amplio margen de expansión

1.187 millones de euros. Ese es el megapresupuesto que tendrá la nueva contrata del bus urbano en Zaragoza, la "más importante" del país según la alcaldesa Natalia Chueca, cuyos pliegos, tras un largo recorrido judicial, jurídico y técnico, han sido aprobados este viernes y saldrán a concurso en los próximos días. Las empresas interesadas tendrán dos meses para presentar sus respectivas ofertas (que pueden ser a la baja), para iniciar el proceso de adjudicación en 2026 y comenzar a implementar el servicio en 2027 como primer año completo, con un presupuesto de 100 millones de euros ese primer curso.

Además, una de las novedades estará en el plazo y el amplio margen de crecimiento a tenor de la expansión de la ciudad, sobre todo en Arcosur. En el primer caso, la adjudicación será por diez años, aunque habrá posibilidad de prorrogarlos cinco más. Cabe matizar aquí que, en la actualidad, el contrato ya está prorrogado, en una decisión que trajo mucha polémica al inicio de la legislatura de Chueca. En cuanto a la expansión, como ya se había dado a conocer, los kilómetros se incrementan de partida en un 14%, pero admiten un crecimiento de hasta 15 millones de kilómetros extra.

La electrificación será otro de los puntos fuertes. La empresa adjudicataria (ahora es Avanza, que volverá a presentarse) solo podrá incorporar vehículos "cero emisiones", es decir, eléctricos. En 2036, todos los buses de la flota, 368, deberán ser eléctricos y además deberán renovarse obligatoriamente cada 16 años. En la reorganización de líneas, destaca la consolidación de las dos nuevas circulares que sustituyeron a la línea 24 y se buscará "evitar solapamientos y fomentar el trasbordo gratuito", como ha explicado Chueca en rueda de prensa, acompañada de la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, y el concejal delegado del ramo, José Miguel Rodrigo.

Presentación en el Ayuntamiento de Zaragoza / RUBÉN RUIZ

El riesgo tecnológico se traslada a la contrata, lo que supone que la empresa deberá ser la encargada de introducir los avances tecnológicos necesarios y evitar la obsolescencia en este período. El contrato también incluirá como novedad la posibilidad de incluir prioridad semáforica a algunas líneas, así como la creación del nuevo bus a demanda para los hospitales, que podría atender a 400.000 usuarios anuales, y la "mejora" en los buses amarillos, para personas de movilidad reducida. Este riesgo operacional no se trasladará al precio, ya que finalmente se seguirá pagando por kilómetro, aunque habrá incentivos a la adjudicataria en función de la "captación de usuarios".

En principio, se iba a crear una nueva fórmula más ligada a la demanda, aunque Chueca ha explicado que ese sistema "reducía la flexibilidad", sobre todo mirando a los nuevos desarrollos, sobre todo en el Distrito Sur. "Si hay un nuevo desarrollo, al principio hay que llevar buses que es posible que no tengan tanta demanda. Y eso podría generar controversia, porque el servicio tiene una finalidad social", ha resumido.