Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zaragoza aprueba el contrato de movilidad "más importante" del país: casi 1.200 millones de euros y un amplio margen de expansión

El ayuntamiento aprueba los pliegos del bus urbano, que se implementarán en 2027 y durarán diez años

Dos autobuses en Zaragoza en Conde Aranda

Dos autobuses en Zaragoza en Conde Aranda / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Alberto Arilla

Alberto Arilla

1.187 millones de euros. Ese es el megapresupuesto que tendrá la nueva contrata del bus urbano en Zaragoza, la "más importante" del país según la alcaldesa Natalia Chueca, cuyos pliegos, tras un largo recorrido judicial, jurídico y técnico, han sido aprobados este viernes y saldrán a concurso en los próximos días. Las empresas interesadas tendrán dos meses para presentar sus respectivas ofertas (que pueden ser a la baja), para iniciar el proceso de adjudicación en 2026 y comenzar a implementar el servicio en 2027 como primer año completo, con un presupuesto de 100 millones de euros ese primer curso.

Además, una de las novedades estará en el plazo y el amplio margen de crecimiento a tenor de la expansión de la ciudad, sobre todo en Arcosur. En el primer caso, la adjudicación será por diez años, aunque habrá posibilidad de prorrogarlos cinco más. Cabe matizar aquí que, en la actualidad, el contrato ya está prorrogado, en una decisión que trajo mucha polémica al inicio de la legislatura de Chueca. En cuanto a la expansión, como ya se había dado a conocer, los kilómetros se incrementan de partida en un 14%, pero admiten un crecimiento de hasta 15 millones de kilómetros extra.

La electrificación será otro de los puntos fuertes. La empresa adjudicataria (ahora es Avanza, que volverá a presentarse) solo podrá incorporar vehículos "cero emisiones", es decir, eléctricos. En 2036, todos los buses de la flota, 368, deberán ser eléctricos y además deberán renovarse obligatoriamente cada 16 años. En la reorganización de líneas, destaca la consolidación de las dos nuevas circulares que sustituyeron a la línea 24 y se buscará "evitar solapamientos y fomentar el trasbordo gratuito", como ha explicado Chueca en rueda de prensa, acompañada de la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, y el concejal delegado del ramo, José Miguel Rodrigo.

Presentación en el Ayuntamiento de Zaragoza

Presentación en el Ayuntamiento de Zaragoza / RUBÉN RUIZ

El riesgo tecnológico se traslada a la contrata, lo que supone que la empresa deberá ser la encargada de introducir los avances tecnológicos necesarios y evitar la obsolescencia en este período. El contrato también incluirá como novedad la posibilidad de incluir prioridad semáforica a algunas líneas, así como la creación del nuevo bus a demanda para los hospitales, que podría atender a 400.000 usuarios anuales, y la "mejora" en los buses amarillos, para personas de movilidad reducida. Este riesgo operacional no se trasladará al precio, ya que finalmente se seguirá pagando por kilómetro, aunque habrá incentivos a la adjudicataria en función de la "captación de usuarios".

En principio, se iba a crear una nueva fórmula más ligada a la demanda, aunque Chueca ha explicado que ese sistema "reducía la flexibilidad", sobre todo mirando a los nuevos desarrollos, sobre todo en el Distrito Sur. "Si hay un nuevo desarrollo, al principio hay que llevar buses que es posible que no tengan tanta demanda. Y eso podría generar controversia, porque el servicio tiene una finalidad social", ha resumido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El arquitecto detrás del resurgir de Arcosur: 'Un 30% del barrio es como Teruel, y hacer Teruel en tres o cuatro años es complicado. Ese es el reto
  2. Toda una vida contemplando el Pilar desde los ventanales
  3. Zaragoza tendrá seis vuelos chárter para el puente de la Constitución: mercadillos navideños, capitales europeas y Papá Noel
  4. Un mítico restaurante de Zaragoza cambia por completo y abrirá con un nuevo concepto
  5. El chasis del 'B10' de Leapmotor se fabricará en Borja tras lograr Fagor y Duoli todas las licencias
  6. Un asesor de Vox en Aragón difunde mensajes fascistas y racistas en sus redes sociales
  7. Un grupo de Zaragoza gana el Premio Nacional de Hostelería 2025: estos son sus restaurantes
  8. Este es el pueblo de Zaragoza que recibirá una inversión de 45 millones vinculada al vehículo eléctrico

El Rastrillo Aragón 2025 inunda Zaragoza de variedad y solidaridad: "Con el esfuerzo de todos esto siempre sale adelante"

El Rastrillo Aragón 2025 inunda Zaragoza de variedad y solidaridad: "Con el esfuerzo de todos esto siempre sale adelante"

Zaragoza aprueba el contrato de movilidad "más importante" del país: casi 1.200 millones de euros y un amplio margen de expansión

Zaragoza aprueba el contrato de movilidad "más importante" del país: casi 1.200 millones de euros y un amplio margen de expansión

La borrasca Benjamín devuelve la lluvia a Zaragoza: estas son las horas en las que más agua caerá

La borrasca Benjamín devuelve la lluvia a Zaragoza: estas son las horas en las que más agua caerá

Ya se conoce la fecha en la que concluirán las primeras obras del Huerva en Zaragoza: nuevo retraso en la reapertura de Camino las Torres

Ya se conoce la fecha en la que concluirán las primeras obras del Huerva en Zaragoza: nuevo retraso en la reapertura de Camino las Torres

La sátira viral de Delicias del influencer más inmobiliario de Zaragoza: "Me he comprado un piso de 40 m2 por 200.000 euros. Una ganga"

La sátira viral de Delicias del influencer más inmobiliario de Zaragoza: "Me he comprado un piso de 40 m2 por 200.000 euros. Una ganga"

El restaurante de Zaragoza que ofrece una experiencia gastronómica de otras épocas: único en España

El restaurante de Zaragoza que ofrece una experiencia gastronómica de otras épocas: único en España

Radiografía de los hogares en Zaragoza: ¿Por qué cada vez más gente vive sola?

Radiografía de los hogares en Zaragoza: ¿Por qué cada vez más gente vive sola?

La Virgen del Pilar, en el centro de las miradas más ilustres

La Virgen del Pilar, en el centro de las miradas más ilustres
Tracking Pixel Contents