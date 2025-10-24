Zaragoza tendrá un nuevo bus 'a la carta' para llevar a los mayores de la puerta de casa al hospital: así funcionará

El Ayuntamiento de Zaragoza ha confirmado la puesta en marcha de un bus a demanda, "puerta a puerta" y pensado especialmente para la gente mayor, para que estos puedan trasladarse desde casa hasta su hospital de referencia con recorridos personalizados. Se trata de una de las novedades más importantes de la nueva contrata del bus urbano, que se llevará a concurso público la próxima semana y tendrá un presupuesto global de 1.187 millones de euros. La empresa que resulte adjudicataria comenzará a dar el servicio a partir de 2027 y durante una década, prorrogable por cinco años más.

Entre sus compromisos se incluirá, precisamente, la puesta a disposición del consistorio de la logística necesaria para implementar este servicio, que funcionará a través de una app que deberá crear la adjudicataria. Esa aplicación deberá ser sencilla, teniendo en cuenta que el uso mayoritario será para las personas mayores. No obstante, el servicio del Mayor presente en los centros de convivencia ayudará a quienes lo necesiten para pedir el autobús. La línea dará servicio a un total de seis hospitales: el Provincial Nuestra Señora de Gracia, el Royo Villanova, el Miguel Servet, el Clínico, el Militar y la nueva clínica Quirón de Gómez Laguna.

Las rutas cambiarán cada día, en función de las peticiones. Los interesados, que deberán contar con una cita médica (bien una consulta o bien una sesión de algún tratamiento), también deberán solicitar con al menos 24 horas de antelación el bus a demanda. Al final del día, la aplicación generará las rutas y avisará de las horas de cada parada, también en función de los horarios de los pacientes. En total, las estimaciones de Movilidad hablan de 400.000 usuarios potenciales al año y 200.000 kilómetros anuales.

La tarifa del servicio, que será más cara que la de una línea convencional por todo lo que supone, también estará incluida dentro del presupuesto global. Así lo han venido contando los responsables municipales desde que la alcaldesa, Natalia Chueca, anticipase este novedoso bus a demanda en una entrevista con este diario el pasado mes de enero. Y, además, su puesta en marcha no supondrá la desaparición de los buses amarillos, para personas con movilidad reducida, aunque el contrato prevé la facturación de este servicio por usuario atendido.

Casos similares

Zaragoza se ha inspirado en dos ejemplos que, aunque no iguales, también funcionan a demanda. Uno de ellos se encuentra en Badajoz, donde existe una línea destinada al ocio nocturno. En su caso, el modelo responde a la cantidad de barrios rurales que hay en el extrarradio y que tienen mala conexión con el centro, y su fin es evitar que cojan el coche.

Otro ejemplo en el que se ha inspirado la capital aragonesa, más similar en su cometido, es el impulsado a finales del pasado año por el Ayuntamiento de Madrid para el distrito de Fuencarral-El Pardo. En este caso, se ha habilitado un bus a demanda que conecta el barrio con El Pilar, Arroyo del Fresno, Mirasierra, Montecarmelo, Valverde y Tres Olivos. Los usuarios hacen la reserva con antelación, indicando la hora de salida o llegada deseada.