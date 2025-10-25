El Ayuntamiento de Zaragoza tumba la propuesta de Vox sobre los carriles de bus y motos: "Crearía más situaciones de riesgo"

El Ayuntamiento de Zaragoza anunció la entrada en vigor de una nueva Ordenanza de Movilidad Urbana en la capital aragonesa hace un año, además de solicitar tres informes para analizar varias cuestiones de peso al respecto: el estado y el mantenimiento de los carriles bici, qué va a pasar con los ciclocarriles y la posibilidad de que las motos puedan circular con libertad por los carriles bus (o mixtos).

Esta última es una de las propuestas que Vox lleva defendiendo constantemente a lo largo de los últimos años, alegando que los ciclomotores circulen por este tipo de vías puede contribuir a que lo hagan en un entorno más seguro.

Muy a su pesar, los resultados expuestos ayer en la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad le dan la negativa a los de la ultraderecha, ya que según el informe esto "no daría ninguna ventaja" a los usuarios. "Crearía situaciones de riesgo agregadas" en diferentes contextos de conducción: a la hora de adelantar, de entrar en el carril o de reincorporarse al carril ordinario, según expusieron desde el consistorio.

A lo que el Partido Socialista agradeció su respuesta "no escapista" en relación a estos documentos, aunque casi dos años tarde. "Estos informes los realizaron a petición de ustedes para apoyar los presupuestos del 2024. Estamos casi negociando los del 2026 y nos traen ahora las conclusiones", achacó Jose María Giral, su portavoz, a David Flores (Vox).

Además, el de la oposición mostró su desagrado a la "poca transparencia" que han tenido desde el Ayuntamiento a la hora de ver estos archivos, que a pesar de haber sido pagados con "43.000 euros de dinero público, los concejales no pudieron verlos".

Ciclocarriles y carriles bici

Atendiendo a otro informe, desde el equipo de gobierno aseguraron que "se están haciendo las cosas bien". Recordaron cómo se han puesto en marcha iniciativas propuestas desde la oposición, mencionó José Miguel Rodrigo, delegado de la consejería de Movilidad, como el "Plan de choque de revisión integral de los carriles bici" a petición de los partidos de la oposición.

En cuanto a licitación se refiere, el popular destacó los 960.000 euros que se invertirán a lo largo de cuatro años para mantener y conservar estas vías para los ciclistas, acordado el pasado mes de junio.

En lo que a las ciclocarriles respecta, la consejería de Medio Ambiente y Movilidad ha reflejado que han tenido un "rendimiento positivo", al apostar por la "conectividad y sostenibilidad" que estos mismos ofrecen al ciudadano. Ponen en el punto de mira ciertas "deficiencias" detectadas en tramos de distintas calles de la ciudad de Zaragoza que serán objeto de estudio para el equipo de gobierno por su poco uso ya sea porque "no dan confort suficiente a sus usuarios" o "se perciben inseguros".