Decenas de personas se manifiestan en Zaragoza contra la petición de cárcel para activistas de la PAH que protestaron frente a un banco
Hasta 19 activistas están acusados y se enfrentan a tres años de prisión y una multa total de 45.000 euros
Decenas de personas han marchado este sábado por la tarde por el centro de Zaragoza contra la petición de cárcel a la que se enfrentan 19 miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que se manifestaron frente a una sucursal de CaixaBank, de hasta tres años. Activistas que, además, se enfrentan a una multa que suma en conjunto más de 45.000 euros. "Somos más y con más rabia. No podrán parar la lucha de la PAH", ha sido una de las proclamas más repetidas durante la protesta, acompañada de otros lemas como el conocido "luchar hasta vencer, luchar hasta quitar a la banca del poder".
El delito del que acusan a esta veintena de miembros de la PAH tiene que ver con realizar toda una serie de manifestaciones a las puertas de una sucursal de esta entidad que, según denuncia la entidad bancaria, "perturbaron a los empleados en su legítimo derecho al trabajo", según consta en el escrito de acusación. Por su parte, desde la PAH niegan la mayor y, en declaraciones a este diario, aseguran que afrontan el juicio tranquilos porque les basta, afirman, "con decir la verdad".
Los hechos denunciados por CaixaBank ocurrieron entre 2022 y 2023. Uno de los afectados fue Mariano, un vecino expulsado de su casa en mayo de 2023 y que, en los meses previos, generó una serie de manifestaciones a las puertas de la sucursal en la esquina de Don Jaime con el Coso. Pero esas manifestaciones no fueron protestas sin más para la entidad bancaria puesto que, según denuncian, son "hechos punibles" que van a juzgarse por la vía de lo penal, al afectar al día a día de los empleados.
Una de las razones que alegan es que las protestas duraron varios días consecutivos. Desde la PAH recuerdan, en ese sentido, que el derecho a la manifestación no está limitado por el número de días que uno puede protestar. Además, desde la entidad bancaria subrayan que no fueron protestas "pacíficas", debido a que hubo "insultos y consignas" desde los megáfonos, aunque no consta que hubiese heridos ni daños materiales, más allá de algún que otro documento que se tiró al suelo. Sobre todo, unos días antes del desahucio de Mariano. La PAH ha iniciado una colecta de fondos para poder hacer frente a los costes de su defensa y llevan ya más de 2.500 euros recaudados.
