El céntrico restaurante de Zaragoza que busca la corona española de la tapa

"Un restaurante mediterráneo diferente", así se definen en La Bocca, un local zaragozano que se encuentra ubicado en Calle de Madre Vedruna, número 6. Se guían a través de la tradición, los sabores y los diferentes aromas del Mediterráneo. Por ello, su oferta gastronómica ofrece una amplia variedad de tapas y raciones en su carta, además de los diferentes menús que se pueden degustar.

Cuentan con hasta siete menús diferentes contando el de estas navidades, que ya lo tienen disponible. Entre ellos se puede disfrutar del menú del día (entre semana), el menú picoteo o el menú La Bocca, especial de la casa.

Ahora, representará a Zaragoza en el XXI Concurso Nacional de Tapas en Valladolid, con "HAMBRE". Una tapa única que habla de nuestras raíces.

Tapa "HAMBRE" / Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia

Sus menús con sabores mediterráneos

En la carta podemos encontrar tanto platos para compartir como arroces, por lo que son muy conocidos, pescados o sus postres caseros. Alguno de sus platos estrellas son el clásico arroz con bogavante o el arroz de secreto ibérico con boletus. También disponen de opciones vegetarianas y sin gluten.

Sus menús los encuentras a partir de 16,95€, que es lo que cuesta el Menú del Día que consta de 3 opciones de arroces para elegir como primero o segundo plato. Pescados o carnes de segundo y postres caseros. Además, podrás elegir entre agua o su vino del menú, Laus D.O. Somontano, aunque puedes escoger otras variedades.

Su menú "La Bocca", es un poco más costoso; sin embargo, no supera los 50 euros, sino que se queda en 34,95€. Es un menú que lo han diseñado para compartir, ya que, incluye tres centros de mesa, como los huevos rotos con torreznos de Soria y aroma de trufa o arroz meloso de setas de temporada con lascas de parmesano. También cuenta con un plato principal individual y un postre.

Además, ya tienen disponibles sus menús de navidad, entre los que podrás elegir para los diferentes días: Navidad, Nochevieja, Año Nuevo o Reyes. Sus precios varían entre los 40 euros y los 65.

Concurso nacional de tapas

"HAMBRE", esta ha sido la tapa que ha llevado a la final a La Bocca en el XXI Concurso Nacional de Tapas en Valladolid. Una tapa que emociona y honra nuestras raíces. Esta creación nace de la necesidad de contar la historia de las abuelas de la posguerra. Y como gracias a su ingenio y amor podían convertir los desechos en tesoros.

Se compone por un, milhojas de cocido con oreja crujiente, hummus de garbanzo y piparras. Una explosión de sabores en la boca.

Entre las más de 390 propuestas que había, llegadas de todo el país, solo 46 han sido seleccionadas y gracias a su trabajo, La Bocca, será la representante zaragozana en este concurso. Tendrá lugar del 10 al 12 de noviembre, el chef ejecutivo Jorge Calonge y el jefe de cocina Cristian Comsa competirán en la Cúpula del Milenio de Valladolid.