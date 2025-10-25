Del «pregonero mayor» a los más destacados de nuestra tierra

Durante casi veinte años, de 1960 a 1978, el encargado de leer el pregón y dar por inauguradas las Fiestas del Pilar fue la misma persona, el «pregonero mayor», Ignacio Moreno. Aunque antes que él fueron varias las personas encargadas de dar voz al pregón festivo, su figura fue fundamental durante 18 años. Vestido a la vieja usanza, con una indumentaria que compró él mismo, y a caballo, leía a viva voz el pregón escrito cada año por un periodista diferente de algún medio de comunicación de la ciudad elegido por el Ayuntamiento de Zaragoza. Montado en su cabalgadura -tan solo un año, por motivos de salud, descabalgó y recitó el pregón montado en una carroza- recorría las esquinas de la ciudad, incluso pasaba por residencias y hospitales para que todo el mundo fuera partícipe del feliz anuncio festivo.

En aquellos años, de 1949 a 1978, un acto paralelo de significancia era la tradicional gala celebrada en La Lonja para elegir a la reina de las fiestas, que posteriormente era presentada en el inicio de los festejos por el alcalde de turno desde el balcón central del ayuntamiento. En las fiestas de 1969, según reflejaba la edición de El Noticiero del 12 de octubre, «en los balcones de la Casa Consistorial se situó el ayuntamiento en pleno con el alcalde, don Cesáreo Alierta Perela, la reina de las fiestas, señorita Elvira Horno Octavio… y se dirigió a la multitud que llenaba la plaza, presentando a la reina de las fiestas, cuya presencia fue acogida con estruendosos aplausos». Luego venía la lectura y el gran desfile del pregón. Tal y como reflejaba la prensa local: «Una vez que el pregonero mayor del ayuntamiento don Ignacio Moreno, jinete en brioso caballo leyó el pregón de las fiestas, original de don José Ometal, se inició, entre la alegría de la muchedumbre que llenaba la plaza del Pilar y los alrededores, el desfile del pregón, abriendo marcha la guardia municipal montada en traje de gala…»

Y así hasta 1979. Ese año, el entonces alcalde de la ciudad, Ramón Sainz de Varanda, decidió cambiar la tradición y dar voz en el pregón a algún aragonés que hubiera destacado en algún ámbito cultural, social o deportivo. Además, el pregón lo redactaría el propio pregonero y lo leería en un único escenario, el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza. Comenzaba así una nueva tradición que llega hasta nuestros días, aunque ese primer año el nuevo formato de pregón no resultó como se esperaba. El primer elegido fue José Antonio Labordeta, que por motivos laborales no pudo asistir. Lo haría 30 años después, en 2009, siendo la única persona elegida en dos ocasiones, y sentando una de las tradiciones más emotivas del inicio de las fiestas. Porque ya no hay pregón sin que toda la plaza del Pilar entone al unísono el Canto a la Libertad, cantada por primera vez por Labordeta, su autor, de manera improvisada tras la lectura de su pregón en 1979. Y dejó también otra canción, Somos, que se canta como despedida de las fiestas antes de los fuegos artificiales.

Así que el primer pregón que se leyó desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza con el nuevo concepto fue en 1980 y el honor recayó en el poeta aragonés Ildefonso Manuel Gil. A lo largo de esta parte de la historia de los pregoneros del Pilar, se han elegido tanto a aragoneses como a personajes con un fuerte vínculo con Aragón, y que han destacado sobremanera en alguna faceta. Deportistas, cantantes, cineastas, escritores y periodistas, actrices y actores, artistas de distintas disciplinas, científicos, historiadores, políticos… Cuarenta y cinco años, cuarenta y cinco pregones, y un total de 70 pregoneros. Y es que en 2006 se eligió por primera vez un grupo y fueron dos los pregoneros. Se trataba de Amaral, el dúo musical compuesto por Eva Amaral y Juan Aguirre. A ellos les siguieron la actriz Marisol Aznar y su compañero de Oregón TV Jorge Asín, en 2013. Ya en 2018, se decidió que subieran al balcón del ayuntamiento siete mujeres representantes de todos los ámbitos, desde una científica, una periodista, o la representante de la asociación de Empleadas del Hogar, en un guiño del ayuntamiento a la lucha de las mujeres y el importante movimiento femenino que se produjo ese año. Curiosamente, desde 2018 los pregones han sido todos colectivos, seis en total incluido el de este año, ya que las ediciones de 2020 y 2021 no se celebraron por la pandemia del covid.

Pregón de las Fiestas del Pilar a cargo de José Antonio Labordeta, en 2009. / El Periódico de Aragón

La presencia de mujeres en el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza como pregoneras ha ido en consonancia a los avances de las políticas de igualdad en nuestra sociedad. La primera mujer pregonera de las Fiestas del Pilar fue Conchita Buñuel en 1983, pero en representación de su hermano, el cineasta Luis Buñuel y como homenaje al mismo. Hubo que esperar hasta 1990 para que se eligiera a la primera pregonera por méritos profesionales propios: la escritora Soledad Puértolas. Desde ese momento y hasta el 2017, 27 años, leyeron el pregón tan solo ocho mujeres más, un porcentaje que se rompió en 2018 con la elección de las siete pregoneras representantes de las mujeres en todos los ámbitos.

En cualquier caso, nos quedamos con el dato de que en la nueva lectura del pregón que comenzó en 1980, un total de 70 personas ha tenido el privilegio de asomarse al balcón del Ayuntamiento de Zaragoza, contemplar la grandiosa plaza del Pilar abarrotada con miles de personas, y dar inicio por todo lo alto a las fiestas del Pilar.