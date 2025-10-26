La intrahistoria de la prolongación del tranvía de Zaragoza que se propuso y nunca llegó a Arcosur

En 2010, un año después de que se pusiese la primera piedra en Arcosur y un año antes de que se inaugurase la línea 1 del tranvía de Zaragoza, el debate sobre la necesidad de llevarla hasta el emergente barrio zaragozano ya estaba sobre la mesa. Así lo demuestran los documentos que la asociación vecinal Arqueros, junto al centro comercial Plaza Imperial, la Feria de Muestras y la Cámara de Comercio, presentaron al ayuntamiento. Una propuesta que, eso sí, fue revisada un año después, en 2011, delimitando entonces cómo serían las paradas.

Así las cosas, el boceto definitivo dejaba hasta ocho paradas entre Mago de Oz, donde hoy acaba la línea, y la Feria de Muestras, que sería el punto final. En el centro, los convoyes se desdoblarían en función del sentido, como sucede en el Actur. Por un lado, habría estaciones en la avenida 21 de junio de 2009, El Miguelete (al inicio de la avenida de los Arqueros), Castillo de Mequinenza y Sepultura del Gigante (al final de Arqueros). En el lado opuesto, las paradas estarían en la avenida del Cierzo, Cresta de los Murciélagos, Arco de Medinaceli y Puerta de Alcalá (también al final de la avenida Arqueros).

Esta propuesta, como es evidente, no fue atendida y el tranvía se estrenó en 2011 parcialmente y, ya en 2013, en su recorrido completo. En ese tiempo, los efectos de la crisis económica de 2008 se reflejaron en Arcosur como su perfecto paradigma, quedando estancado hasta que se reactivó hace un lustro. Con todo, todavía queda un buen pastel del barrio por urbanizar, algo a lo que las administraciones quieren poner remedio con el convenio firmado a cuatro bandas entre la DGA, el Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y la junta de compensación.

El objetivo es que la urbanización completa, que incluye algunas de las calles donde iban las paradas propuestas hace 15 años, esté ya lista en 2031, y que en 2035 ya residan en el barrio los más de 70.000 zaragozanos previstos. La movilidad es, de hecho, uno de los principales retos a los que se enfrentará Arcosur en su futuro más inmediato. En estos momentos, tan solo tiene una línea de bus, la 59, que funciona como lanzadera hacia el tranvía y tiene unos 1.400 viajeros por día.

Propuesta de prolongación de la línea 1 del tranvía hasta Arcosur, del año 2011. / AV Arqueros

En el corto plazo, la nueva contrata que entrará en vigor en 2027 se ha diseñado para que sea flexible y pueda añadir nuevas líneas en el joven barrio, y con esto desde el consistorio creen que la demanda estará satisfecha. Otra historia será a partir de 2028, marcado como punto de inflexión por el propio ayuntamiento, un momento en el que se deberán implementar sistemas de alta capacidad.

Lo único descartado a día de hoy es prolongar el actual contrato del tranvía, que caduca en 2043 y que un informe jurídico encargado por el propio consistorio califica como "jurídicamente inviable". No está descartado un nuevo contrato que permita prolongar esa línea 1, pero de forma independiente, aunque está opción es muy cara y el ayuntamiento precisaría de ayuda externa. En cualquier caso, también se estudian otras alternativas como el tranbús.