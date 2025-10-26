Oportunidad de comprar para alquilar: se vende piso de dos habitaciones en la 'city' de Zaragoza por 185.000 euros

Zaragoza sigue teniendo buenas ofertas escondidas para comprar una vivienda en zonas muy atractivas para la población. Hay barrios de la capital aragonesa que se han puesto de moda en los últimos años como Valdefierro, Miralbueno o Arcosur gracias a la promoción de nuevas viviendas. Mientras, hay otras zonas que nunca han perdido popularidad con el paso del tiempo y siguen atrayendo vecinos por sus buenas condiciones de vida.

Uno de los barrios que nunca pasan de moda en Zaragoza es la zona universitaria de la Plaza San Francisco. Un lugar lleno de ambiente a diario por donde pasan miles de estudiantes que además tiene transporte público, bares, restaurantes, distintos supermercados y el Parque Grande para hacer deporte. Cualquier zaragozano ha paseado alguna vez por la Gran Vía, el Paseo Fernando El Católico, San Juan de la Cruz o Tomás Bretón y conoce la calidad de vida que ganas si vives en estas vías principales o secundarias.

Muchos estudiantes buscan cada principio de curso un piso para alquilar junto a otros compañeros en la zona de la plaza San Francisco, conocida popularmente como la 'City'. La demanda es altísima y a veces incluso hay problemas para encontrar una vivienda que esté disponible para alquilar. Por lo tanto, si buscas una vivienda para comprar y poner después en alquiler se trata de una de las mejores zonas de Zaragoza.

Dos dormitorios

Echando un vistazo al portal inmobiliario tucasa.com hemos encontrado una gran oportunidad de comprar para alquiler en la capital aragonesa. Se trata de un piso a la venta en el Paseo Fernando El Católico junto a la plaza San Francisco por 185.000 euros. La vivienda cuenta con 59 metros cuadrados distribuidos en dos dormitorios, un salón, una cocina y un baño.

El salón de la casa a la venta en la 'City' de Zaragoza / TUCASA.COM

El salón será la zona de convivencia de esta vivienda que no tardarás en alquilar. Actualmente es un espacio de reunión con sus sofás, televisión y una amplia mesa para juntarte con familia y amigos. Las dos habitaciones son diferentes. La mayor cuenta con un armario empotrado y una cama doble. Mientras, la otra es de menor tamaño, ideal para una sola persona, y también tiene un armario y la posibilidad de poner un escritorio.

La cocina también tiene todo lo necesario para poder elaborar todas tus recetas mientras que el amplio baño cuenta con plato de ducha. La inmobiliaria recuerda que la vivienda dispone de toma de gas y agua caliente mediante termo eléctrico. La finca ha reformado el papel en los últimos tiempos y tiene un ascensor a cota cero.