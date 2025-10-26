La plaza del Pilar, un escenario de película

La mañana del cinco de noviembre de 1899, el zaragozano Eduardo Jimeno Correas, dueño junto a su padre Eduardo Jimeno Peromarta de una de las más populares barracas cinematográficas de la época, salieron rumbo a la plaza del Pilar con su recién adquirida cámara Lumière en la fábrica de Lyon e impresionaron la película La salida de misa de doce del Pilar, de apenas un minuto de duración. Se trata de la película conservada más antigua de la filmografía española. Sin ningún planteamiento inicial, directamente se gravó a la gente que iba saliendo de la Basílica del Pilar después de misa de doce, la más concurrida y a la que acudían las personalidades más importantes de la ciudad. Fue tal el éxito de su proyección que a esta le siguió otra película veinte días después, en el mismo escenario, bautizada con el título Salidas y saludos. Pero en esta ocasión, los Jimeno informaron de lo que iba a hacer y el público acudió en masa a la plaza del Pilar, saludando a cámara. El éxito estaba asegurado.

El año pasado se cumplieron 125 años del primer rodaje y se realizó un remake grabando a zaragozanos y turistas saliendo de la Basílica del Pilar a cargo de las directoras de cine Vicky Calavia e Isabel Soria. Mucho antes, en 1996, el director zaragozano José Luis Borau había realizado también un remake de la centenaria película de Jimeno Y este año 2025, con motivo del primer Encuentro Nacional de Festivales de Cine celebrado en Zaragoza, el realizador zaragozano Miguel Ángel Lamata dirigió una nueva versión de La salida de misa de doce del Pilar, protagonizada por la actriz aragonesa Luisa Gavasa. Nuevamente, la plaza del Pilar se llenó de público poniendo de manifiesto la estrecha relación de la Virgen y la plaza del Pilar con el séptimo arte.

RODAJE 125 AÑOS DESPUES DE LA SALIDA DE MISA DE DOCE DEL PILAR DE ZARAGOZA / Laura Trives / EPA

Y es que la relación de la virgen y la plaza del Pilar con el séptimo arte ha sido tan antigua como el propio cine español. Repasando la filmografía, encontramos la primera versión de Nobleza Baturra, de 1925, versión de cine mudo protagonizada por la actriz Inocencia Alcubierre, natural de Uncastillo, como la primera película que mostró a la virgen y el interior de la basílica. Si bien no se conserva ninguna copia, sí algún cartel promocional que así lo ponía de manifiesto, ya que el rodaje en el interior de la basílica se publicitó como el mayor triunfo de la cinematografía española, en concreto, rezaba: «La única película en la que se admira la Virgen del Pilar y el interior del templo metropolitano». Dos nuevas versiones de la película Nobleza baturra, del director Florián Rey y protagonizada por Imperio Argentina en 1935, y la estrenada en 1965, dirigida por Juan de Orduña, volvieron a mostrar la Basílica del Pilar.

En 1926 se estrenó la película Gigantes y Cabezudos, dirigida por Florián Rey, rodada durante las Fiestas del Pilar de 1925, en La Seo y en La Almunia de Doña Godina. Y en 1934, La Dolorosa, del autor Jean Gremillon, rodada también en la Seo y alrededores.

En 1952, el documental This is cinerama, de Merian C. Cooper, incluyó un cuadro de jotas en la monumental plaza del Pilar, al igual que Por el camino de la jota, del aragonés Francisco Centol. La plaza del Pilar también aparece en algunas escenas de Salomón y la reina de Saba, de Gayarre, de 1958, con Alfredo Kraus de protagonista .Le siguen el filme Alma aragonesa de José María Ochoa, de 1961, en la que canta jotas Lilian de Celis, famosa cupletista, en la plaza del Pilar de Zaragoza durante la ofrenda de flores de octubre, con cuadro de baile incluido o Alerta en el cielo con el niño Pablito Calvo como protagonista, ambas de 1961.

En 1966, se rodó íntegramente en Zaragoza la película Culpable para un delito, de José Antonio Duce, uno de los filmes más exitosos de la productora aragonesa Moncayo Fims, con el actor sudafricano Hans Meyer como protagonista. Entre otras localizaciones, se rodaron escenas en la plaza del Pilar y en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Ya en el siglo XXI, han sido varios los directores y directoras que han rodado algunas escenas de sus películas en la plaza del Pilar y área de influencia. Por nombrar algún trabajo, destacamos el documental de Emilio Ruiz Barrachina titulado Orson Welles y Goya (2008), que recogen parte de las imágenes que Orson Wellws grabó por toda España entre 1957 y 1961, entre las que se encontraban la plaza del Pilar.

La película Que se mueran los feos, de Nacho G. Velilla, y estrenada en 2010, con escenas rodadas el el pasaje El Ciclón de la plaza del Pilar; Nuestros Amantes (2016), del director Miguel Ángel Lamata; o Las niñas (2020), de la directora aragonesa Pilar Palomero, son solo algunas de las cintas que han seguido eligiendo la plaza del Pilar como escenario de película.