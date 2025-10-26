Los rostros de los nuevos autónomos en Zaragoza: «Da miedo, pero merece la pena»

Hoy, Zaragoza escribe historias distintas, como las de Carlos Walter Rojas y Briseida Alexandra, dos emprendedores que han dado nueva vida a pequeños negocios de barrio en lugares tan diferentes como la céntrica calle San Miguel y la avenida Clara Campoamor.

Carlos, colombiano, lleva casi 25 años en España, entre Valencia y Zaragoza. Hace siete tuvo que regresó a su país, pero volvió y hace apenas tres meses tomó el relevo de una conocida tienda de tés, denominada ahora 1.000 Aromas Café. «Me enamoré del local, del negocio y de la calle. Pensé que podía ser una buena plataforma para comercializar café, que es lo que mejor conozco», cuenta.

El propietario anterior tomó la decisión de traspasar el local porque quería cambiar de actividad. Carlos no lo dudó. «No sabía mucho de tés porque realmente soy especialista en café. He trabajado recolectando, secando, tostando... Mi objetivo ahora es seguir creciendo e incorporar nuevas referencias», explica.

La parte más difícil fue conseguir financiación, pero lo logró gracias al apoyo de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y el Ayuntamiento de Zaragoza, que adaptaron su proyecto y le ofrecieron asesoramiento integral.

«La gente entra y me dice que me ha visto en los medios. Las personas son maravillosas y el negocio tenía una clientela fiel que sigue viniendo. Creo que las dos partes estamos contentas», sonríe.

A unos kilómetros, en la avenida Clara Campoamor, Briseida Alexandra, salvadoreña, tomó hace poco más de un mes las riendas del centro de estética Glow Creating Beauty Zaragoza. Lo hizo animada por su madre, cuando su jefa decidió cerrar.

«Me daba un poco de miedo, porque son muchas cosas las que hay que tener en cuenta. El temor a equivocarme, a fallar o a no saber qué hacer me agobiaba mucho. Pero creo que merece la pena, estoy contenta con la decisión tomada», reconoce.

Pese a las dudas, el resultado está siendo muy positivo. «Las clientas están encantadas porque no las hemos dejado tiradas, por decirlo de alguna manera. Me han transmitido su apoyo y me dicen que me van a ayudar en todo momento. Así es más fácil», comenta con una sonrisa.

Briseida aún recuerda con emoción el día que levantó la persiana. «Cuando entró mi primera clienta no me lo creía. Quiero que todo el mundo se sienta a gusto, que encuentre un lugar en el que relajarse y que salga por la puerta con una sonrisa», dice.

Para ella, su centro de estética es más que un negocio: es una oportunidad de mejorar el barrio. «Los primeros días fueron intensos. Buscar financiación, pedir asesoramiento, hacer papeleo... son muchas cosas. Por suerte, con la ayuda de la UPTA todo fue más sencillo».

La respuesta vecinal tampoco ha podido ser mejor. «Muchas clientas siguen viniendo como antes, y eso me motiva a seguir», asegura Briseida, que siente que mantener abierto el local también la hace ser parte de la comunidad zaragozana.

Cada vez más inmigrantes encuentran en el autoempleo una forma de prosperar, ser sus propios jefes y aprovechar negocios con una clientela ya consolidada. Este fenómeno está cambiando el paisaje comercial de barrios y pueblos, donde es habitual ver bares, tiendas o centros de servicios gestionados por personas que llegaron de otros países y han sabido mantener el espíritu original de esos locales.

Historias como las de Carlos y Briseida demuestran que el emprendimiento inmigrante no solo mantiene vivo el comercio de proximidad, sino que también revitaliza los barrios y ayuda a llenar de alegría las calles.