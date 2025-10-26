El único restaurante de Zaragoza donde puedes comer borraja a la carbonara: "Es mi plato favorito"
Se trata de una innovadora receta que mezcla un producto tan aragonés con la salsa italiana por excelencia
Zaragoza ya es un referente gastronómico a nivel nacional. Cada vez son más las personas las que deciden hacer una parada en su ruta en la capital aragonesa solamente por probar las recetas de sus restaurantes. El Tubo es el emblema de la gastronomía en Zaragoza. En sus estrechas calles puedes vivir un ambiente único mientras te tomas unas tapas acompañadas de unas cañas o unos vinos de la casa como las garnachas.
Los alimentos típicos de Aragón juegan un papel fundamental en la gastronomía de Zaragoza convirtiéndose en el principal atractivo de muchos restaurantes. Y es que un zaragozano tiene su sitio preferido para comer un buen ternasco al horno o unas migas tradicionales. Una verdura que no puede faltar en el recetario de cualquier restaurante de la capital es la borraja.
Este producto emblemático de la huerta zaragozana se puede cocinar de un montón de formas, pero ha habido un establecimiento del centro de la ciudad que ha decidido innovar por completo. El restaurante El Sitio abrió sus puertas en la calle La Cadena de Zaragoza a principios de septiembre con el objetivo de ofrecer a sus clientes un buen producto, calidad y cariño en el servicio. Dentro de su carta podemos encontrar raciones y tapas muy típicas o platos principales mucho más elaborados.
Croquetas de cuchara y borrajas a la carbonara
El producto aragonés juega un papel importantísimo en la cocina de El Sitio donde podrás comer croquetas de pollo al chilindrón o una ensalada clásica con tomate rosa. Por ejemplo, el staff recomienda comer las croquetas con cuchara porque tienen una cremosidad única que se deshace si la partes por la mitad.
Otro de los platos 'made in Aragón' es sin ninguna duda las borrajas carbonara con cremoso de patata trufada y guanciale. Un plato que reinventa un clásico de Zaragoza con un toque italiano que lo hace único. "Es mi plato favorito de El Sitio porque utilizamos un producto de nuestra tierra que a mí me encanta. La borraja la combinamos con un cremoso de patata trufada y hacemos una carbonara romana original", explica el cocinero de El Sitio Alberto recomendando encarecidamente probar este manjar tan aragonés.
