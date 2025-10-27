La avenida de Zaragoza que se prolongará por los 'ojos' de un viaducto y estará rodeada de nuevas viviendas

La avenida La Jota de Zaragoza, ubicada en el barrio homónimo, prolongará su recorrido en los próximos años. Al menos, así lo ha planteado la junta de compensación del sector SUZ 55/1, en un desarrollo que abarca también parte de la avenida Cataluña, perpendicular, y que incluiría la construcción de más de 1.600 viviendas, zonas verdes y equipamientos e incluso la recuperación de parte de la ribera del río Gállego, hasta el cual llega el ámbito.

El diseño de la reurbanización de la zona se hizo ya en 2023, por parte de la consultora Deurza, aunque el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza sigue sin darle el ok definitivo. De hecho, el proyecto inicial fue modificado ligeramente entre 2024 y 2025 y, una vez entregado al consistorio, los propietarios de los suelos, donde la Sareb es mayoritaria, esperan tener luz verde antes de que acabe el año.

Precisamente, uno de los retos a los que se ha enfrentado en este tiempo ha sido el cómo ejecutar la prolongación de la avenida La Jota. En el diseño que ahora está en manos de los técnicos municipales, esta acabará ampliándose hasta el viaducto a través del cual la arteria giraría en dirección a la avenida Cataluña.

Es decir, La Jota seguiría su curso hasta dicho viaducto, a partir de Ronda Hispanidad, por el camino de Valimaña. Y, para solventar las dificultades técnicas, de las que Adif también es conocedor, sortearía la infraestructura ferroviaria pasando a través de sus ojos, antes de llegar al club de hípica. Antes, se deberán demoler algunas viejas casetas cuyo derribo comenzó ya hace unas semanas.

Viaducto hasta el que llegará la avenida La Jota de Zaragoza cuando se ejecute su prolongación. / Jaime Galindo

El sector donde irían las más de 1.600 viviendas, cuyas obras están valoradas en más de 40 millones, está dividido en dos partes. Al sur, en una pastilla triangular aún sin desarrollar a la derecha de la prolongación de la avenida La Jota, que ganaría más de 300 metros de longitud. Al norte, a la derecha también de la parte en la que se intervendría en la perpendicular de Cataluña. Y también se ha planteado un puente sobre el Gállego que conecte el ámbito con la Z-40.

En cualquier caso, las obras, de aprobarse el proyecto, no serán inmediatas y los técnicos municipales todavía pueden poner más peros, como los ya mencionados anteriormente u otras cuestiones que tuvieron que salvar, según fuentes de la propiedad, como la cota de inundabilidad de algunos frentes. Los plazos que manejan desde la junta, de recibir el visto bueno, pasarían después por un proceso de tramitación, reparcelación y urbanización que podría demorar el inicio de las obras hasta el año 2028.

Avenida Cataluña

Conviene mencionar que esta brecha urbana, al noreste de la ciudad y en la margen izquierda de Zaragoza, contiene una de las mayores bolsas de suelo disponibles en un entorno, el de la avenida Cataluña, que viene revitalizándose de un tiempo a esta parte. A finales de julio, en la inauguración de la fase dos de las obras, la propia alcaldesa Natalia Chueca relacionó la tercera y última fase de las obras con el desarrollo urbanístico del SUZ55/1. "El ayuntamiento exigirá esa tercera fase cuando se cumpla ese desarrollo urbanístico, pero no va a ser inminente", afirmó entonces Chueca, quien reconoció que esta parte era más «compleja» que las dos anteriores por este motivo.

La idea en el consistorio es esperar a que se ejecute dicho desarrollo, que asumirá la prolongación de La Jota y parte de avenida Cataluña, antes de ponerse manos a la obra y concluir la renovación completa de esta última con esa fase 3. Por contra, algunos vecinos reclaman que el consistorio no espere a esa ejecución y anticipe el presupuesto para poder ejecutar ya los trabajos.