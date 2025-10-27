El barrio de Zaragoza donde se plantarán 370 nuevos árboles

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto a la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, y acompañada de representantes vecinales de Parque Venecia, ha visitado hoy los trabajos de renaturalización que se están llevando a cabo en las rampas que conectan este barrio con las riberas del Canal Imperial dentro del proyecto de El Bosque de los Zaragozanos.

Se trata de una plantación que no pudo completarse el invierno pasado debido a la meteorología adversa pero que ahora se culmina, creando un nuevo espacio para el disfrute ciudadano y la mejora paisajística de este entorno. Natalia Chueca ha destacado que "este es un nuevo ejemplo de intervención urbana del Bosque de los Zaragozanos, el proyecto de renaturalización más importante de la historia de nuestra ciudad".

La alcaldesa ha explicado que, en las diferentes fases de plantación, se ha alcanzado la cifra de 370 árboles y 4.121 arbustivas, “una cantidad superior a la prevista inicialmente, pero ese refuerzo pensamos que será muy importante tanto a medio como a largo plazo para consolidar este nuevo espacio natural y verde de Zaragoza”.

El planteamiento de esta renaturalización del Bosque de los Zaragozanos ha tenido distintos objetivos técnicos. Por una parte, se había constatado un incremento exponencial del tránsito de ciudadanos que utilizan las riberas del Canal Imperial para actividades deportivas y de esparcimiento, con picos de uso muy elevados durante fines de semana y periodos festivos.

Más allá de estos usos y de la justificada mejora del espacio, el tramo intervenido presentaba una notoria falta de cobertura vegetal en sus taludes, especialmente en las rampas de acceso y en las laderas que conectan la plataforma del Canal con el viario superior (calles La Vogalonga, Bienal del Arte y Florián). Hay que tener en cuenta, finalmente, que esta zona actúa como una pieza estratégica de la Infraestructura Verde de Zaragoza: funciona como un "corredor verde" esencial que facilita la conexión biológica y peatonal entre el tejido urbano consolidado (Torrero) y las nuevas expansiones (Parque Venecia) hacia zonas de alto valor natural y patrimonial, como son las esclusas de Valdegurriana.

La intervención ha supuesto la renaturalización efectiva de una superficie total de 21.742 metros cuadrados. La selección de especies vegetales se ha basado en criterios de adaptación climática (resistencia a la sequía y a las condiciones de Zaragoza), bajos requerimientos de mantenimiento y alto valor ecológico (capacidad de atraer fauna). Se han plantado 370 árboles, combinando especies de sombra y porte con especies de menor tamaño y fructíferas.

Las cifras

En su cuarta temporada, a la que corresponden los trabajos en Parque Venecia, El Bosque de los Zaragozanos supera la cifra global de 205.000 árboles y arbustos plantados en una superficie de más de 230 hectáreas. Entre las intervenciones recientes destacan la vertebración de nuevas conexiones en espacios como el Corredor Verde en La Cartuja Baja y el Río Ebro. También han continuado los trabajos en el Bosque de Campos del Canal, en Parque Venecia y en La Olmeda de Torrerramona, en Las Fuentes.

Además se ha seguido trabajando en el programa educativo asociado al proyecto, todavía en marcha en esta temporada pero por el que han pasado ya más de 27.000 escolares en plantaciones y en actividades dentro y fuera de las aulas. La colaboración público privada sigue siendo uno de los ejes fundamentales del proyecto. Actualmente hay ya prácticamente un centenar de empresas colaboradoras (99) así como 46 entidades ciudadanas. Casi 3.000 ciudadanos han participado también apadrinando árboles a través de las diferentes campañas y plantaciones llevadas a cabo en estos años.