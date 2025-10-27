El coche eléctrico genera dudas en los mecánicos de Zaragoza: "Vamos a perder nuestra esencia"

Las matriculaciones en el coche eléctrico a nivel nacional casi se han duplicado durante el último año, con un aumento del 97%. En Aragón también se ha notado este incremento al haberse matriculado más de 1.200 vehículos hasta septiembre de 2025 (+94,85%), con especial incidencia en Zaragoza, donde se han matriculado 926.

Pese a su creciente popularidad, los usuarios siguen acumulando problemas a la hora de reparar o pasar la revisión con estos vehículos. El delegado de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos en Aragón (Auve), Miguel Zarzuela, confirma las trabas que hay con los talleres multimarca, ya que, por ejemplo, no hay taller oficial de Tesla en Aragón. «No tienen la formación necesaria para tratar con esta clase de turismos», comenta, y resalta la falta de formación. «Está la básica, pero la de verdad se basa en la experiencia», algo de lo que se carece por la falta de medios y equipamiento.

Formación anual

En Talleres Vilahermosa, en el barrio zaragozano de las Delicias, Daniel Villén es el dueño y apenas ha trabajado con eléctricos al tratarse de un local multimarca pequeño. «Estos coches se suelen llevar al taller oficial. Se hace algún cursillo de formación, pero no tanto», dice Villén, que ha recibido un par de estos vehículos pero a revisiones básicas como «cambiar los filtros y mirar los niveles y presiones».

Respecto a esta formación, explica que se empezó a implementar en los talleres hace unos 15 años, cuando llegaron los primeros coches cero emisiones. «Sobre todo eran cuestiones de precauciones o matices sobre estos vehículos, ya sea en eléctricos puros, híbridos o híbridos enchufables», aunque incide en que necesitan cierto material que muchos negocios no tienen.

En su caso habrá asistido a unas 10 clases de especialización en todo este tiempo, que llegan con cuentagotas. «Son una o dos al año y acude un compañero del taller», comenta Villén. Estas formaciones incluyen teórica y práctica, con coches eléctricos averiados para que estos mecánicos trabajen sobre ellos.

Rechazo a estos turismos

Cristian David Collazos, encargado de Yupa Drive Solutions, taller en el centro de Zaragoza, explica que ha notado el cambio del gasoil a la electricidad, pero en cierta medida. «Nosotros sobre hemos notado que los coches llevan más sistemas eléctricos», dice el joven que lleva este taller desde hace algo más de siete meses.

«Tengo 23 años, siempre me he dedicado al mundo de la mecánica y día a día hay que ir creciendo y formándose», explica Collazos, que pese a lo que esto le supuso, los conocimientos que tocó en el Grado Medio son «lo básico». Este crecimiento al que se refiere se ejemplifica con una máquina que tiene en su taller, que «al conectarla le dice los errores y averías del vehículo», avances que les ahorran mucho tiempo de trabajo.

Mecánico realizando una inspección a un turismo / Jaime Galindo.

Por ahora, les llegan bastante más coches convencionales que eléctricos puros, eso sí, estos últimos no son de su agrado. «Son todo cables, no los tocamos. No todos los de aquí sabemos tratarlos. De tres que somos, uno es ingeniero de sistemas, por si se da el caso, pero imagínate que un día nos llegan tres coches eléctricos ¿Se encargará de todos el mismo?», se cuestiona.

Es el mismo caso que en el Taller Auto Ràpid Almagro, que prefieren guardar distancia con los coches eléctricos pese a su formación. «No trabajamos con electrificados todavía, aun teniendo la formación de híbrido normal, híbrido enchufable y eléctrico», comenta el responsable del negocio, Ramiro Enguita. No lo hacen por «disponibilidad de taller», ya que el área para trabajar este tipo de vehículos «les supondría más de la mitad del taller».

En cuanto al dinero, no les saldría rentable. «Aparte del coste de lo que tengo que generar para trabajar con un solo coche, es el coste que pierdo por no poder trabajar con el resto de vehículos», explica Enguita.

«El parque móvil cada vez es más viejo en parte porque el eléctrico genera muchas dudas. A futuro y a mi parecer, el eléctrico no se va a comer al térmico», opina el mecánico.

Además es algo que «haría perder la esencia» de la profesión, ya que con este tipo de turismos «te dedicas a conectar, desconectar y a cambiar piezas» es decir, «electrónica pura». «Lo único que se parece un coche eléctrico a un térmico es que tiene ruedas», concluye.