Lluvia de alabanzas a un taxista de Zaragoza por el trato dado a un influencer ciego: "Hizo más de lo que debía"

Cuesta mucho ver buenas acciones en redes sociales. Algunas de las plataformas más usadas (TikTok, Instagram o X) se han convertido en un cajón de odio donde el insulto y la discriminación por parte de algunos usuarios, que esconden su identidad bajo un nombre falso, es más común de lo que parece. Pero no todo es odio en las redes sociales. De vez en cuando, conforme más consumiendo contenido, nos encontramos con grandes gestos como el que un taxista de Zaragoza ha tenido con Jonatan Armengol, periodista y creador de contenido ciego.

Cada vez que sale de casa por motivos laborales, Armengol viaja con una compañía muy especial. Calo, un perro labrador y que hace la labor de guía, es más que una mascota para él. El tiktoker ha compartido en sus redes sociales una experiencia personal que tuvo lugar en Zaragoza y que se ha viralizado gracias al comportamiento de un taxista de la capital aragonesa con el invidente.

Aunque todas las veces que ha visitado la ciudad sus "experiencias han sido inmejorables", el periodista tardará mucho en olvidar uno de sus últimos trayectos por las calles de la capital de Aragón. El tiktoker necesitaba ir desde la estación Delicias hasta la plaza del Pilar por motivos laborales. Nada más poner un pie en Zaragoza y acompañado en todo momento por un trabajador de la estación, Jonatan se dispone a entrar por primera vez al taxi de Sergio.

El taxista dejó actos y gestos de ser una persona encantadora y un gran profesional, pero el periodista se quedó sorprendido con la actitud del conductor cuando llegaron al destino. Jonatan debía acudir hasta el Ayuntamiento de Zaragoza para entregar una documentación. Cuando se dispuso a pagar a Sergio, el taxista tuvo un gesto que le descolocó por completo.

Un gran gesto del taxista

En lugar de limitarse a cobrar, el conductor le grapó el recibo de la carrera y se bajó del vehículo para echarle una mano. "Joder, esto ya es un servicio premium", se le escucha decir a Armengol visiblemente sorprendido y agradecido en la grabación. Como buen conocedor de Zaragoza, el taxista no solo le abrió la puerta al creador de contenido y a su perro. Sergio se aseguró de que Jonatan y Calo, su perro, llegarán sin problemas hasta el consistorio zaragozano.

"Te tienes que dar la vuelta. El Pilar te va a quedar a la derecha y el ayuntamiento lo tendrás a mano izquierda. Tú lo que tienes que hacer es ir en línea recta", le trasladó el taxista a su cliente. Ante tanta amabilidad, Jonatan no pudo evitar expresar su admiración hacia el trabajador: "Ojalá y fuera todo el mundo como...".

Jonatan Armengol ha escrito un mensaje en la publicación del vídeo que ya cuenta con más de tres millones de reproducciones entre Instagram y TikTok. "A veces se habla más de los problemas que de lo positivo, pero también es importante reconocer a quienes hacen su trabajo con tanta humanidad y dedicación", relata el periodista. Tal y como describe en su publicación, fue una demostración de "amabilidad, cercanía y un trato que te cambia el día".