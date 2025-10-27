El Parque de Atracciones de Zaragoza tendrá su propio 'Dragon Khan': la nueva montaña rusa será el principal reclamo y la inversión inicial llega a los 17 millones

Si el célebre Dragón Khan es el principal reclamo de PortAventura, el futuro Parque de Atracciones de Zaragoza tendrá en su nueva y remodelada montaña rusa su principal reclamo. Esa es la "gran atracción" que ha propuesto al ayuntamiento la única sociedad que se ha presentado a gestionar el complejo durante los próximos 50 años, formada por los gestores históricos, la familia Morte, y el grupo inversor argentino Fenix Entertainment. Una alianza que fue desvelada en exclusiva por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y que invertirá de forma inicial 17 millones de euros para renovar las infraestructuras del parque, dos millones más de los previstos en los pliegos.

Esta inversión se hará de forma escalonada durante los cinco primeros años, mientras que el resto de cánones se pagarán con una oferta que iguala el mínimo estipulado en la contrata. Esto es, una tasa anual de 70.000 euros, otra medioambiental de 80.000 (que el ayuntamiento debe destinar íntegramente al mantenimiento de los Pinares de Venecia) y otra de 200.000 euros al año, a partir de 2028, que se deberán reinvertir cada lustro para volver a mejorar las atracciones.

En principio, habrá entre ocho y diez atracciones nuevas, en las que las acuáticas ganarán protagonismo y donde la nueva montaña rusa será el gran atractivo. La emblemática noria actual se mantendrá, y por el momento está descartado levantar una gran infraestructura, como está haciendo el grupo Fenix en Puerto Madero (Argentina). No obstante, la concesión es a 50 años y en ese tiempo puede haber más cambios.

El complejo ganará cinco hectáreas, aunque desde la sociedad PAZ (los Morte y Fenix) ven posible la ampliación sin talar ningún árbol de los Pinares de Venecia, que además se integrarán dentro de la oferta de ocio del Parque de Atracciones. Como también informó este diario, también habrá un tren elevado (al estilo del que había en Plaza Imperial) para desplazarse dentro del complejo y se dará mucha importancia a los shows en directo, tanto temáticos como a través de conciertos, con la previsión de organizar diez o doce al año.

La sociedad

La idea es que el parque no cierre y vuelva a abrir sus puertas en 2026, y convivirá con las obras, que empezarán a partir de 2027. Antes, el ayuntamiento deberá intervenir en los alrededores del complejo, con una actuación valorada en otros cinco millones. Así, entre la parte pública y la privada la inversión total inicial se irá hasta los 22 millones de euros.

De momento, eso sí, la contrata aún no ha sido adjudicada, ya que la sociedad todavía debe mandar una serie de documentos al consistorio. Y es que, pese a que la unión de los Morte y Fenix Entertainment se firmó ante notario en julio, todavía falta por definirse la estructura de la empresa. Es decir, los porcentajes de cada parte implicada.

La idea, que se está debatiendo en estos momentos, es que durante los primeros años (donde se concentra la inversión de 17 millones) sean participaciones equitativas y que, conforme se vayan cumpliendo hitos, el grupo argentino vaya asumiendo más responsabilidades.