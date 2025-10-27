Teresa 'La Pelaya', la influencer de 94 años que ha triunfado en el Mercado Ozanam de Zaragoza: "Un verdadero referente"

Desde el pasado día 24 de este mes, hasta el próximo domingo 2 de noviembre está teniendo lugar en la sala multiusos de Zaragoza la 38º edición del "Rastrillo Aragón", organizada por la Fundación Federico Ozanam. La entrada es gratuita de 11h de la mañana hasta las 21h de la noche y tienen, además de muchas actividades para todo tipo de públicos muchos invitados, entre ellos a la abuela más famosa de las redes sociales.

Multitud de comercios de todo tipo (moda, libros, gastronomía, decoración...). Todo ello va destinado a recaudar fondos para mejorar la Residencia Ozanam Nuestra Señora del Carmen. Se definen como "un espacio de encuentro, solidaridad y compromiso" donde 800 voluntarios se unen para hacer posible esto.

La influencer más conocida y querida

Ayer, día 26 de octubre, tuvieron la visita de alguien muy especial, que ya habían anunciado en su programa, Teresa "La Pelaya", o como pone en su Instagram: "Teresa, la abuela que a todos nos representa". Con sus 94 años, hace vídeos para las redes sociales y acumula ya más de 504 mil seguidores en Instagram y un millón en TikTok.

Con un delantal rojo y blanco con la inscripción "solidary influencer", Teresa triunfó en el rastillo. Niños y adultos se acercaban a habla con ella, que alegremente seguía la conversación con cualquiera, además de tomarse muchas fotos con toda la gente que se encontraba en la sala Multiusos de Zaragoza.

"Una visita muy especial. Esta tarde hemos tenido el honor de recibir a Teresa la Pelaya, un verdadero referente y querida por todos. Un año más nos acompaña, trayendo su alegría, su historia y todo el cariño que siempre despierta entre la gente". Así definían este encuentro en Zaragoza, que ha sido muy especial e ilusionante para muchas personas, desde el Instagram de Fundación Ozanam, quienes estaban encantados de tenerla ese día allí.