Zaragoza ya está entre las 100 ciudades "más inteligentes" del mundo: "Tiene uno de los planes más ambiciosos del país"

Zaragoza ya es considerada una de las ciudades "más inteligentes" del mundo. Así lo destaca el último informe sobre smart cities de la OBS Business School, institución perteneciente a la red de educación Planeta Formación y Universidades, dirigido por el profesor Víctor Ruiz Ezpeleta. Un análisis de las ciudades más inteligentes del mundo, encabezadas por Londres, y de España, donde además de la capital aragonesa destacan Málaga, Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia y Alcobendas.

En el caso de la ciudad maña, el informe destaca que "está ejecutando uno de los planes más ambiciosos del país para convertirse en ciudad climáticamente neutra en 2030, a través de una estrategia integral de más de 160 millones de euros de inversión público-privada hasta 2027". El plan incluye la eficiencia energética (32,2 millones), la solar fotovoltaica (36,6 millones), la movilidad sostenible (más de 90 autobuses eléctricos, 150 puntos de recarga y taxis eléctricos con 50 millones) y la rehabilitación de viviendas (30 millones) con el objetivo de recortar más de 65.100 toneladas de CO₂ anuales y ahorrar 30 millones por año.

Además, el documento resalta que Zaragoza ha firmado un acuerdo con Google para implementar soluciones de IA generativa, gemelo digital y asistente virtual. Por ello, en base al Smart City Index 2025 del IMD, la ciudad ya se encuentra entre las 100 mejores del mundo. Asimismo, el informe hace hincapié en el nuevo megacentro de datos de Azora, con una inversión inicial de 2.000 millones de euros, que "situará a Zaragoza como nodo digital europeo y generará miles de empleos en 2026".

Según los datos recabados por la institución, el 81% de la población española vive ya en áreas urbanas. "Esto exige actuar con urgencia frente a la contaminación, la congestión, la escasez de recursos y la presión sobre servicios esenciales", añaden al respecto. En Europa, explican, el mercado de las Smart Cities alcanzó 212.500 millones de dólares en 2023 y crecerá un 22,7% anual hasta 2030, "aunque enfrenta desafíos como la interoperabilidad tecnológica, la brecha digital, la privacidad y la falta de financiación en ciudades medianas".

IA y sostenibilidad

La inteligencia artificial se ha convertido en una aliada clave de la gestión urbana. Ejemplos son Madrid, que utiliza semáforos inteligentes que adaptan sus ciclos según el tráfico, o Valladolid y Alicante, que experimentan con gemelos digitales para mejorar la planificación. Estas innovaciones deben equilibrarse con la protección de la privacidad y la transparencia en el uso de los datos.

El informe subraya además la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030 como marcos estratégicos para las ciudades. Barcelona impulsa redes de energía inteligente; Zaragoza monitoriza el consumo de agua en tiempo real; y Madrid refuerza su plan de descarbonización con zonas de bajas emisiones. Otras ciudades, como Valencia, invierten en infraestructura resiliente y en sistemas de alerta temprana, claves para anticiparse a fenómenos climáticos extremos.

El 82% de los ODS está ya en proceso de cumplimiento en España, donde la implicación política ha sido crucial. Así, el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, impulsado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de Red.es, ha financiado decenas de proyectos en municipios de todo el país con una inversión superior a los 78 millones de euros. E iniciativas como la Smart Costa del Sol, la Granada Human Smart City o la Sevilla Smart Accessibility & Tourist & Events demuestran cómo una implicación política activa puede transformar el modelo urbano hacia uno más sostenible, digital y participativo.