Zaragoza se empieza a 'vestir' de Navidad con la colocación de adornos y luces
La capital aragonesa ya empieza a respirar su ambiente navideño en varios puntos de la ciudad
Todavía aun sin celebrar la fiesta popular de Halloween, o el Día de Todos los Santos el próximo 1 de noviembre, Zaragoza ya comienza a 'vestirse' de diciembre con la colocación de adornos, luces y otros elementos navideños en sus calles y parques principales.
Recientemente, los ciudadanos de la capital aragonesa ya han podido ver como puntos del centro de la ciudad empiezan a ser decorados y preparados para esta época del año. Como por ejemplo en plaza Paraíso, donde como es habitual se ha terminado de colocar el árbol de 19 metros que generará ese ambiente navideño con sus luces verdes, rojas y amarillas.
Además, se ha podido comprobar que también están ya puestos los dos ángeles gigantes en la entrada del parque Grande José Antonio Labordeta, para dar una calurosa bienvenida a la Navidad y a los visitantes de este espacio verde durante estos meses de invierno.
Según fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza, se va a continuar adornando la ciudad con el paso de las semanas y ofrecerán detalles de cuándo se terminarán de decorar las zonas más concurridas, como la plaza del Pilar, u otros puntos de la ciudad que se esperan que se inunden de este ambiente.
Hasta ahora lo que sí es seguro, es que los operarios municipales tienen marcado en el calendario el 21 de noviembre, fecha límite marcada por el equipo de Gobierno de Natalia Chueca para terminar de colocar todos estos elementos de decoración en la capital y encender el alumbrado. Una iluminación que va a superar el millón de euros en costes para Zaragoza, cuando hasta hace dos apenas llegaba a los 600.000.
- La borrasca Benjamín devuelve la lluvia a Zaragoza: estas son las horas en las que más agua caerá
- El pequeño pueblo de Teruel donde nacen dos de los ríos más importantes de España
- Desalojadas en plena noche más de 60 personas sin hogar que dormían en la estación Delicias de Zaragoza
- Zaragoza tendrá un nuevo bus 'a la carta' para llevar a los mayores de la puerta de casa al hospital: así funcionará
- La avenida de Zaragoza que se prolongará por los 'ojos' de un viaducto y estará rodeada de nuevas viviendas
- Un PSOE en constante crisis en el Ayuntamiento de Zaragoza: el Rabal culmina una historia de división y desencuentros
- Protesta a las puertas de Inditex en Zaragoza por el salario: CCOO Aragón denuncia el cobro de hasta 8.000 euros menos
- El tren de la discordia entre Jorge Azcón y Óscar Puente: 'Vergüenza nacional es tu partido