Zaragoza se empieza a 'vestir' de Navidad con la colocación de adornos y luces

Todavía aun sin celebrar la fiesta popular de Halloween, o el Día de Todos los Santos el próximo 1 de noviembre, Zaragoza ya comienza a 'vestirse' de diciembre con la colocación de adornos, luces y otros elementos navideños en sus calles y parques principales.

Recientemente, los ciudadanos de la capital aragonesa ya han podido ver como puntos del centro de la ciudad empiezan a ser decorados y preparados para esta época del año. Como por ejemplo en plaza Paraíso, donde como es habitual se ha terminado de colocar el árbol de 19 metros que generará ese ambiente navideño con sus luces verdes, rojas y amarillas.

Además, se ha podido comprobar que también están ya puestos los dos ángeles gigantes en la entrada del parque Grande José Antonio Labordeta, para dar una calurosa bienvenida a la Navidad y a los visitantes de este espacio verde durante estos meses de invierno.

Ángeles de Navidad colocados en la entrada del parque Grande José Antonio Labordeta / Jaime Galindo.

Según fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza, se va a continuar adornando la ciudad con el paso de las semanas y ofrecerán detalles de cuándo se terminarán de decorar las zonas más concurridas, como la plaza del Pilar, u otros puntos de la ciudad que se esperan que se inunden de este ambiente.

Hasta ahora lo que sí es seguro, es que los operarios municipales tienen marcado en el calendario el 21 de noviembre, fecha límite marcada por el equipo de Gobierno de Natalia Chueca para terminar de colocar todos estos elementos de decoración en la capital y encender el alumbrado. Una iluminación que va a superar el millón de euros en costes para Zaragoza, cuando hasta hace dos apenas llegaba a los 600.000.