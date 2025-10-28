El bus de Zaragoza aspira a rondar los 100 millones de usuarios anuales: en los escenarios más optimistas llegarían a 150

El nuevo contrato del bus urbano de Zaragoza, el más cuantioso para las arcas municipales (casi 1.200 millones para una década), se adjudicará en los próximos meses. Tras un largo y tortuoso recorrido, las empresas interesadas ya conocen las estimaciones que han realizado los técnicos del área de Movilidad del ayuntamiento, recogidas en el estudio de viabilidad previo a la publicación de los pliegos.

En ellas se incluyen, sobre todo, las predicciones sobre el número de usuarios que la futura contrata puede llegar a absorber por año. Como base, usan las tendencias previas a la pandemia, cuando el número de viajeros creció de los 88 millones en 2014, primer año completo del anterior servicio de Avanza, hasta los 94 de 2019. En 2020, el confinamiento y la pandemia bajaron los usos hasta los 54 millones, que se fueron recuperando paulatinamente hasta los 87,5 millones de usuarios con los que se cerró 2023, último año analizado.

Así las cosas, las proyecciones hablan de una media de 96,5 millones de usuarios únicos a partir del primer año del nuevo contrato, esto es, 2027. Y ahí entran tres escenarios distintos: uno neutro, uno optimista y uno pesimista. El neutro significaría que el servicio se estancaría en esos 96,5 millones de viajeros anuales, que en cualquier caso serían más que los registrados antes del coronavirus, teniendo en cuenta que la contrata crece un 14%, superando los 22 millones de kilómetros anuales. De ellos, 96 millones corresponderían a la red ordinaria, 134.000 a los buses nocturnos, 54.000 a los amarillos (movilidad reducida) y unos 400.000 a los hospitales, teniendo en cuenta que la mitad usarían el nuevo bus a demanda.

A partir de ahí, existen dos escenarios contemplados. El más pesimista supondría un descenso en los usos hasta los 60 millones en el año 10 del nuevo contrato, es decir, en 2037. En esta situación podrían influir distintos factores, desde una coyuntura extraordinaria y ajena al control de la administración y de la empresa (como fue la pandemia) hasta la implementación de nuevos sistemas de transporte público, como una segunda línea del tranvía.

El crecimiento por el sur

El otro futurible es, por motivos obvios, el más deseable para las empresas interesadas (Avanza va a volver a presentarse al concurso), ya que supondría un crecimiento en los viajes hasta llegar a los 150 millones anuales en 2037. El incremento, eso sí, sería sostenido. Es decir, en las estimaciones del ayuntamiento no se refleja un pico especial por acontecimientos como el Mundial de Fútbol de 2030, que afectaría solo a un mes del servicio y sería una fluctuación muy temporal.

La clave de ese optimismo reside, especialmente, en el crecimiento de la ciudad. Y, más concretamente, en Arcosur. El contrato, de hecho, se ha hecho más flexible pensando en un barrio que ahora solo tiene una línea (la 59, con 1.400 usuarios al día), pero que en los dos próximos años va a recibir entre 6.000 y 8.000 nuevos vecinos y que, con el impulso que le ha dado el convenio firmado por la DGA, el ayuntamiento, Ibercaja y la junta de compensación, espera contar con más de 70.000 vecinos en 2035.

En el consistorio estiman que, hasta 2028, pueden jugar con el contrato del bus actual e ir introduciendo pequeñas modificaciones, como la suma de alguna línea nueva. Pero ese año, que será el segundo en el que estará el contrato del bus en vigor, deberá reforzarse la movilidad del barrio, ya pensando en la alta capacidad. Y si se cumplen las previsiones de alcanzar los 70.000 habitantes en 2035, estos sistemas (que podría ser una nueva línea del tranvía conectada con la actual o un tranbús, entre otras opciones) deberán acompañarse del bus convencional, que debería multiplicar sus líneas, ya que el nuevo contrato permite una ampliación de hasta 15 millones de kilómetros anuales. Y ahí se justificaría buena parte de ese espectacular incremento de usos hasta los 150 millones de viajeros.