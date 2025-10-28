Una histórica estación de autobuses de Zaragoza se transforma en un restaurante de comida rápida

En Zaragoza ahora coger un autobús es muy sencillo, ya que están unificados en la Estación Delicias, que cuenta con 40 dársenas, y desde ahí se centralizan las salidas y las llegadas salvo por algunas rutas más locales y regionales que sí que cuentan con paradas por la ciudad, especialmente por el centro. Pero no siempre fue así.

Hasta la inauguración de la terminal de autobuses en la Estación Delicias, cada empresa de autobuses contaba con sus propias cocheras y dependiendo del lugar al que fueras tenías que acudir a un punto de Zaragoza para salir o a otro.

Uno de ellos era de Conda y Autobuses Cinco Villas, que estaban en la Avenida Navarra (cerca de la actual Estación Delicias), justo enfrente de ahora de Torre Zaragoza, el rascacielos residencial de la ciudad.

Años después, por fin parte de esa histórica cochera va a volver a tener uso. Parte, porque ya se instaló hace años un taller mecánico de coches, pero la parte que hace esquina con la calle Arias todavía no estaba ocupada.

Se va a convertir en un restaurante de comida rápida, concretamente un Telepizza, que ya ha colgado un cartel informando de su próxima apertura, una vez los trabajos de adecuación terminen. Su apertura, aunque no tiene fecha definida ni plazos establecidos, dará nueva vida a la histórica avenida, que está viviendo una gran transformación con su reforma.