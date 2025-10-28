La IA irrumpe en la Universidad de Zaragoza: una nueva formación gratuita para más de 6.500 estudiantes

La Universidad de Zaragoza ha presentado hoy una nueva formación gratuita de IA generativa para los alumnos de primer año de este curso 2025/26, en total 6.823. Es un cursillo totalmente voluntario para todos los alumnos de las diferentes áreas universitarias, ya sean de Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingenierías y Arquitectura, y ha sido diseñado al 100% por docentes de las facultades de la capital aragonesa.

Rosa Bolea, rectora de la institución, expone este proyecto educativo como un método para "acercar la inteligencia artificial más al estudiantado", aunque afirma que desde sus facultades ya tuvieron más de "100 cursos de formación de este estilo el curso anterior", lo cual hace que esta titulación sea un "paso firme y decisivo" en este ámbito donde los de la capital son "pioneros".

Se trata de una formación de 25 horas que se realizará vía online desde la última semana de noviembre hasta mediados de marzo del año que viene, a través de la plataforma universitaria Moodle, y otorgará un crédito ECTS a quien la curse de manera completa. Contará con más de 20 docentes y tutores implicados que especializarán las sesiones dependiendo de la titulación de los alumnos a los que estén formando.

Los contenidos se dividirán en 8 módulos, desde el funcionamiento de la IA más clásica, pasando por casos prácticos en relación a las distintas carreras o situaciones de la vida cotidiana, o estudiar qué instrucciones darle para su correcto uso, es decir, el Lenguaje LLM y SLM.

Las clases para este tipo de enseñanzas en lo que la Universidad de Zaragoza es pionera, según comenta la rectora, servirá también a los docentes e investigadores a "alfabetizarse" y conocer más a las nuevas tecnologías. "Buscamos ser una universidad más inteligente, sostenible e inclusiva, y para ello vamos a tener a la inteligencia artificial de elemento estratégico", dice Bolea.

Con esto, la rectora quiere "liderar esta transformación digital de las universidades", pese a que en la capital aragonesa son "conscientes de que los alumnos la llevan usando meses, al igual que los profesores", estos en concreto para cuestiones de "gestión y toma de decisiones".

Para ello, desde Unizar han creado el vicerrectorado de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, encabezado por Javier Fabra, quien marca una doble vía de aprendizaje para los universitarios del curso: por qué y cómo funciona la IA, y cómo darle un "uso ético, responsable y crítico" a la misma. "Queremos meterles la idea en la cabeza de que esta tecnología es un acompañante, no un atajo. Puede ser un aliado clave si se usa con rigor y honestidad", comenta el vicerrector.

Esta formación será evaluada tanto por docentes como por alumnos que la cursen para valorar si impartirla años siguientes o si expandirla a estudiantes de años y estudios superiores. Este cursillo "apuesta por el presente y el futuro", asegura Bolea, además de dar una certificación oficial inmediata en Europass, algo "muy bien valorado a nivel europeo y que puede mejorar la empleabilidad".