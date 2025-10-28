La nueva montaña rusa del Parque de Atracciones de Zaragoza ya tiene nombre: costará casi 2 millones de euros

NoriLand, el futuro Parque de Atracciones de Zaragoza, tendrá en su nueva montaña rusa su principal reclamo. Así consta en el proyecto diseñado desde la sociedad formada por los Morte y el grupo inversor argentino Fenix Entertainment, la única oferta que se ha presentado a gestionar el complejo de ocio durante los próximos 50 años. Y este nuevo atractivo ya tiene nombre, precio y fecha de inauguración, aunque primero el consistorio deberá validarla, al igual que el resto de infraestructuras, dando el ok definitivo a la adjudicación.

Cabe recordar que la inversión inicial de los nuevos gestores se irá, como ha adelantado este diario, hasta los 17,7 millones de euros. De ellos, buena parte irá para instalar nuevas atracciones, un grupo en el que destaca esta montaña rusa, que se ubicará en la zona familiar y que costará 1,8 millones de euros. Su nombre, CoasterKart, inspirado en su diseño, ya que cada vagón será como un coche de carreras y el usuario hará las veces de "piloto".

En cualquier caso, pese a que el parque no cerrará durante ninguna temporada, no será hasta, mínimo, 2029 cuando los clientes podrán disfrutarla, aunque la fecha más realista es 2030. Y es que la CoasterKart está incluida dentro de la última fase de las inversiones, que se desarrollará durante esos dos años y en la que la montaña rusa absorberá un tercio de la inversión total, ya que esta etapa cuenta con un presupuesto de 6 millones de euros.

Su diseño será versátil y estará "adaptado" al arbolado existente, ya que estará ubicada en la zona familiar de NoriLand (público a partir de cuatro años). La velocidad será de hasta 40 kilómetros por hora, con un recorrido que incluirá rotondas, túneles, curvas inclinadas y, por supuesto, subidas y bajadas, la seña de identidad de toda montaña rusa. La capacidad total será de 500 personas por hora.

Por otro lado, también será una atracción interactiva y tematizada, aunque esto último todavía está por decidir. En cualquier caso, algunas fuentes destacan a este diario que tan solo hay tres montañas rusas como la que se va a instalar en Zaragoza, que por cierto será "única" en España en lo que a su diseño se refiere. Así, la CoasterKart se inspirará en tres modelos que están presentes en otros tantos parques temáticos de Estados Unidos, Alemania e Irlanda. Una de las empresas especializadas en estos montajes es la alemana Wiegand.