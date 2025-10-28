De la OktoberFest a las 'food trucks': los eventos que aspira a organizar el nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza

Los nuevos gestores del Parque de Atracciones de Zaragoza, que si nada se tuerce serán los Morte y el grupo argentino Fenix en sociedad, mantendrán el espíritu familiar del complejo. Así se exigía en los pliegos del ayuntamiento y así será. En cambio, las atracciones tradicionales, casi 50 en total, serán solo una parte de la oferta, que será completada con una importante apuesta por los eventos especiales y sociales. Con ellos, la nueva gestora buscará atraer a un público mucho más variado y en un espacio más amplio de tiempo.

Los eventos podrán celebrarse, sobre todo, en dos recintos preparados para tal fin. Uno, la carpa, con 2.500 metros cuadrados. Otro, un recinto específico que tendrá como fondo la trasera del Ramsés, donde presumiblemente irán los diez o doce conciertos que se quieren organizar al año, con capacidad para unas 5.000 personas. Pero, más allá de los grandes shows, habrá fechas señaladas en el calendario para ampliar el nicho de mercado al que se quiere atraer, pensando en todos los públicos.

Irán, eso sí, en función de la época del año. Por ejemplo, en julio y agosto está previsto realizar noches de verano para todos los públicos y con espectáculos de todo tipo. Octubre y noviembre, por lógica, serán para la tematización zombie y de Halloween. Del mismo modo, habrá festivales con temáticas específicas y se intentará captar a los escolares con semanas dedicadas a su disfrute.

Pero habrá dos eventos que el Parque de Atracciones querrá albergar por encima de cualquier otro. El primero, mantener la OktoberFest durante las Fiestas del Pilar. El segundo, mucho más heterogéneo, es el fenómeno de las food trucks. La gastronomía va a ser otro de los puntos fuertes del futuro Parque de Atracciones de Zaragoza y los gestores quieren hacerlo notar sumándose al éxito que están cosechando este tipo de eventos en otras partes, como la ribera del Ebro, también durante las fiestas, o el Parque Grande José Antonio Labordeta durante el Zaragoza Florece. Las fechas elegidas serían la primavera y el otoño. La temporada del parque se cerraría con un diciembre dedicado a la Navidad.

Eventos sociales y congresos

Pero no solo habrá eventos festivos. La intención es atraer congresos nacionales de carácter institucional, ampliando así la gama de servicios del complejo a todas las esferas. Por otro lado, también está previsto organizar una serie de actividades sociales y benéficas, que irían desde jornadas verdes e inclusivas hasta encuentros para celebrar la diversidad cultural.

Asimismo, no se puede obviar toda la polémica que ha girado en torno a la ampliación del Parque de Atracciones en cinco hectáreas, especialmente por sus posibles afecciones a los Pinares de Venecia. Si bien la sociedad de los Morte y el grupo Fenix considera que podrá llevarla a cabo sin talar ni un solo árbol, a lo que habrá que sumar un canon medioambiental anual de 80.000 euros, van a impulsar igualmente un plan de acción climática que irá desde las propias instalaciones y su funcionamiento (autoconsumo, eficiencia energética...) hasta la concienciación ciudadana, incluso con programas de protección del arbolado.