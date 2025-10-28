¿Qué pasaría si Avanza no ganase el nuevo contrato del bus de Zaragoza? Esto 'costaría'

Avanza, antes TUZSA, lleva gestionando el bus de Zaragoza toda la vida. La empresa, que ha cambiado de nombre y propietarios en varias ocasiones, tiene la intención de volver a presentarse al nuevo contrato, cifrado en 1.187 millones de euros, lo que le permitiría renovar la concesión para la próxima década, con una posible prórroga de cinco años más (valorada en otros 900 millones). Pero, ¿qué pasaría si esta vez no se hiciese con la adjudicación?

En primer lugar, se debería calcular el "valor residual" de los activos revertibles pendientes de abono. Es decir, pagar las inversiones que se han ido realizando en los últimos diez años. Esta parte es importante, ya que los buses incorporados entre 2013 y 2016 ya no tienen ningún valor al haber transcurrido más de diez años cuando se ponga en marcha la nueva concesión, en 2027. Y teniendo en cuenta que los valores de 2024, 2025 y 2026 son meras estimaciones, ya que todavía no se han concretado de forma definitiva.

En cualquier caso, si Avanza no fuese la elegida, el Ayuntamiento de Zaragoza debería abonarle algo más de 57,5 millones de euros (IVA excluido), principalmente por toda la inversión realizada en la flota de buses desde el año 2017. En cambio, la entidad adjudicataria del nuevo contrato debería abonar al consistorio 57,3 millones de euros (la estimación también es provisional), ya que incorporará a su cartera el valor pendiente por lo invertido entre 2017 y 2025.

En síntesis, el erario público apenas se vería resentido, ya que la práctica totalidad de los 57,5 millones de euros la cubriría la nueva adjudicataria. De hecho, si Avanza renovase la concesión, esta cuestión quedaría disipada.