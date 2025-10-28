Polémica en una comunidad de vecinos de Zaragoza por el lanzamiento de colillas: "Te invito a casa para darte un cenicero"

La convivencia entre vecinos no es fácil dentro de una sociedad cada vez más individualista. Todo el mundo piensa que lo que hace es lo correcto sin pensar en el prójimo. La lista de quejas que pueden nacer dentro de un mismo bloque de pisos es infinita. Hay gente que tiene el volumen de la música o la televisión demasiado alto, otros que dejan la bolsa de la basura junto a la puerta de casa dejando un mal olor en todo el portal mientras que los últimos tiran por la ventana suciedad cayendo a otros pisos o terrazas.

Las reuniones de vecinos no suelen ser plato de buen gusto. Los propietarios se lanzan acusaciones entre unos y otros mientras el administrador y el presidente de la comunidad invitan a una convivencia cada vez más complicada. Además, las derramas suelen ser las protagonistas creando todavía más rifirrafes y conflictos entre los diferentes inquilinos.

Muchos vecinos no esperan a que el presidente de la comunidad y la administración de la finca resuelvan su problema personal con otro inquilino de la comunidad y toman sus propias medidas. Para que todo el mundo se entere de algo que está sucediendo en el bloque, lo más habitual es colgar un cartel anónimo en el portal o el ascensor. Un texto a la vista de todos donde se suele señalar directamente a un vecino por su actitud y al que se le suele pedir, de una forma u otra, que sea más cívico.

Una de las cuentas que suele dar a conocer todo lo que pasa en las comunidades de vecinos en España es Líos de Vecinos. Es en esta popular cuenta de Twitter, actual X, donde un propietario ha denunciado públicamente lo que pasa en su bloque de viviendas. En su portal, un vecino, harto de la situación, ha decidido colgar un cartel acusando a otro de tirar colillas a su terraza.

"Estaba en mi terraza"

"Vecin@ puerta derecha, creo que esto es tuyo, estaba en mi terraza. Te invito a mi casa para darte un cenicero. Sé un poco civic@ y respeta la comunidad. Gracias", se puede leer en un texto que no ha tardado en hacerse viral. Junto al papel con el educado mensaje, el vecino afectado por la situación ha decidido devolverle al fumador las diferentes colillas que ha ido tirando en los últimos días.