Así será el nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: una montaña rusa para 500 personas por hora, un miniparque acuático y 17,7 millones de inversión

Si el célebre Dragón Khan es el principal reclamo de PortAventura, el futuro Parque de Atracciones de Zaragoza tendrá en su nueva y remodelada montaña rusa su principal atractivo, con capacidad de 500 personas por hora. Esa es la "gran atracción" que ha propuesto al ayuntamiento la única sociedad que se ha presentado a gestionar el complejo durante los próximos 50 años, formada por los gestores históricos, la familia Morte, y el grupo inversor argentino Fenix Entertainment. Una alianza que fue desvelada en exclusiva por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y que invertirá de forma inicial 17,7 millones de euros para renovar las infraestructuras del parque, dos millones más de los previstos en los pliegos.

Esta inversión se hará de forma escalonada durante los cinco primeros años, divididos en tres fases. En la inicial, durante los dos primeros, se invertirán 3,5 millones; el año siguiente, otros 5,5 millones; y los dos últimos, los 6 restantes. Estos son los 15 millones de inversión mínima que exigía el consistorio, a los que habrá que sumarles 2,7 millones por la adquisición de algunas atracciones al anterior concesionario. Es decir, a la propia familia Morte.

Mientras, el resto de cánones se pagarán con una oferta que iguala el mínimo estipulado en la contrata. Esto es, una tasa anual de 70.000 euros, otra medioambiental de 80.000 (que el ayuntamiento debe destinar íntegramente al mantenimiento de los Pinares de Venecia) y otra de 200.000 euros al año, a partir de 2028, que se deberán reinvertir cada lustro para volver a mejorar las atracciones.

Casi 50 atracciones

En total, el futuro complejo contará con casi 50 atracciones, divididas en dos parques. El primero, un miniparque acuático, denominado AquaNori, en donde hoy se ubican las piscinas. El segundo, el Parque de Atracciones en sí, que se renombrará como NoriLand, dividido a su vez en cuatro zonas. La infantil, con 14 atracciones, estará tematizada y, como ya contó este diario, tendrá un monorraíl como una de sus principales novedades.

Pero los principales cambios llegarán en la parte familiar y sus 17 atracciones. Ahí es donde se ubicará la nueva montaña rusa, que contará con capacidad para 500 personas cada hora y cuyos vagones estarán inspirados en los karts, arrancando ya a 40 kilómetros por hora. En esta zona estará también el mítico Mississippi, que se mantendrá aunque renovado, recuperando su lago exterior. También se reformarán el laberinto y la cueva del horror y se mantendrán otras míticas como la casa magnética.

La tercera zona será la de adultos, con el Ramsés tal y como se conoce hasta ahora, trasladando cerca el Revolution y con cambios en otro histórico, el Moncayo, que ofrecerá una experiencia inmersiva con gafas de realidad virtual. También se incorporará en esta parte una montaña rusa giratoria. Por último, habrá una zona de agua donde se mantienen algunas atracciones como el Río Navajo, se reforman otras como el Embarcadero (se ambientará en el Canal Imperial de Aragón del siglo XVIII) y se suman algunas nuevas.

De las actuales, desaparecen únicamente cuatro atracciones: el Trenecillo, el Jumping, el Castillo y el Scalextric. Hasta 17 seguirán tal y como están; 12 se reformarán; y cinco se sustituirán por otras similares (laberinto de espejos, Peke Tren, mininoria, Indianápolis y los chocones). La emblemática noria está en el grupo de las que serán reformadas, pero no habrá una gran infraestructura como la que el grupo Fenix está construyendo en Puerto Madero (Argentina). Y habrá otras novedades, como un espacio de realidad virtual con un cine interactivo 4D.

El complejo lo completarán dos recintos para albergar eventos (una carpa polivalente con 2.500 metros cuadrados y un espacio enorme para los espectáculos, como conciertos, con la trasera del Ramsés de fondo); un entorno gastronómico muy variado (restaurante, bocaterías, bares normales y otros temáticos, kioscos, tiendas de frutos secos...); más la zona de servicios generales (multijuegos, tienda, aseos adaptados, atención al cliente...).

Las obras

La idea es que el parque no cierre y vuelva a abrir sus puertas en 2026, con el compromiso de retrasarlo, como máximo, hasta el 20 de mayo y solo en ese primer año. Luego, convivirá con las obras, que empezarán en principio antes de que acabe el año. Antes, el ayuntamiento deberá intervenir en los alrededores del complejo, con una actuación valorada en otros cinco millones. Así, entre la parte pública y la privada la inversión total inicial rondará los 23 millones de euros.

Los Pinares de Venecia, por su parte, se aprovecharán para crear una nueva atracción "sensorial". Desde la sociedad consideran que podrán ampliar el recinto en las cinco hectáreas demandadas por el consistorio sin necesidad de talar ningún árbol. Asimismo, habrá tres zonas de aparcamientos y la entrada principal, pese a que será reformada, se ubicará en el mismo lugar que donde está ahora. La temporada del parque principal irá de marzo a diciembre y la del acuático de mayo a septiembre.

De momento, eso sí, la contrata aún no ha sido adjudicada, ya que la sociedad todavía debe mandar una serie de documentos al consistorio. Y es que, pese a que la unión de los Morte y Fenix Entertainment se firmó ante notario en julio, todavía falta por definirse la estructura de la empresa. Es decir, los porcentajes de cada parte implicada. La intención, que se está debatiendo en estos momentos, es que durante los primeros años (donde se concentra la inversión de 17,7 millones) sean participaciones equitativas y que, conforme se vayan cumpliendo hitos, el grupo argentino vaya asumiendo más responsabilidades.