Estos serán los precios y los horarios del renovado Parque de Atracciones de Zaragoza

Nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza, nueva oferta y, por consiguiente, nuevos precios. La temporada del futuro y renovado complejo de ocio comenzará en el mes de marzo y se prolongará hasta diciembre (a excepción del primer año, que las obras podrían retrasar su inicio hasta mayo). Por su parte, el miniparque acuático (AquaNori), en la zona donde hoy están las piscinas, empezaría a mediados de mayo, con la llegada del calor, y se prolongaría hasta mediados de septiembre.

Las tarifas tendrán distintas categorías. Sábados, domingos y festivos costarían 39 euros la general y 29 la reducida. Las reservas online irían de los 15 a los 25 euros, si es con fecha específica, y de los 17 a los 29 si se compran sin determinar el día exacto. Además, habrá pases de temporada por 150 euros para adultos y 120 para niños, y los grupos pagarían 18 euros si es sábado, domingo o festivo y 17 si es en día laborable, que por lo general siempre es más barato. Los grupos de cumpleaños pagarían 25 euros por persona. Mientras, un aparcamiento será gratuito y otro costará 3 euros el día.

El AquaNori será algo más barato, ya que su oferta es bastante menor. El precio general será de 16 euros y, el reducido, de 12, con pases de temporada (anuales, como en el complejo principal) por 150 euros para adultos y 100 para niños. Igual que en el caso anterior, habrá posibilidad de adquirirlas a tarifas más competitivas tanto online como para grupos. Y existirá la posibilidad de combinar ambos parques (NoriLand + AquaNori) con precios combinados. Por ejemplo, la del día será 50 euros (35 si es reducida) y la de temporada de 250 euros para adultos y 200 para niños.

Los horarios, por lo general, serán de 11.00 a 21.00 horas el parque en marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre y de 11.00 a 22.00 en mayo, junio, julio y agosto. En total, 187 días de apertura. En el caso del miniparque acuático, los horarios serán de 10.30 a 21.00 horas toda la temporada, con 122 días de apertura.