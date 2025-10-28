Los vecinos de La Almozara alertan de la presencia de tierras contaminadas en el barrio: "Es un riesgo para nuestra salud"

Los vecinos del barrio zaragozano de La Almozara se han despertado en la mañana de hoy con que una empresa externa había tirado "grandes cantidades" de residuos en los alrededores del quiosco del parque de la Aljafería. Decenas de ciudadanos de la zona han ido ha expresar su "rechazo y preocupación" de que estas tierras contaminadas estén expuestas en la superficie.

La presidenta de la Asociación de Vecinos Ebro de La Almozara, Encarna Mihi, define esto como una "pifia" de la empresa encargada de gestionar estos residuos, ya que "pone en riesgo la salud de todos". "Los vecinos sentimos preocupación por los trabajadores que están aquí trabajando con estas tierras, no llevan la protección necesaria", comenta Mihi.

Sacos de tierra contaminada en los alrededores del quiosco del parque de la Aljafería, bajo la mirada de policía, operarios y vecinos de la zona / LAURA TRIVES

Desde la asociación vecinal aseguran "conocer perfectamente" estos sedimentos y el peligro que estos conllevan. "Tenemos a un geólogo tratando con el tema y nos ha explicado que si estas tierras están bajo tierra no pasa nada, el problema es dejarlas en la superficie", explica la vecina, que insiste en que ya no pueden volver a meterse donde estaban.

La misma Mihi tacha al Ayuntamiento de Zaragoza de "irresponsable" si es que "no se toma ninguna medida contra la empresa que ha tirado estas tierras contaminadas". Respecto a los sacos esparcidos por la zona, sobre las 12.45h y después de un análisis de la situación por parte de operarios municipales, de la empresa responsable y de geólogos, se ha decidido proceder con su retirada y estudiar que hacer con estos residuos, para la tranquilidad de los vecinos de barrio.