La vuelta a España de Daniel Bernad, con obstáculos hasta última hora: "Todo fueron problemas en Cuba, incluso para subir al avión"

Fue el día de ayer cuando el aeropuerto de Zaragoza recibió de vuelta a Daniel Bernad, el vecino de 51 años de Épila que tuvo un giro intestinal y desarrolló una neumonía en plenas vacaciones en Cuba con un amigo y no podía volver ni ser repatriado a España. Llevaba desde el día 10 de octubre con estos problemas de salud tras una semana allí, pero fue cuando el domingo día 12 empeoró definitivamente y acudieron su hermana y su cuñado, Daniel Tomeo, en su ayuda al país del Caribe.

Reuniones con el consulado español, un traslado al hospital de La Habana en su estado, un 'crowdfunding' en redes sociales y, finalmente, un adelanto de un "coste elevado" por parte del Ayuntamiento de Épila han hecho falta para poder traer de vuelta a Bernad a España junto a sus familiares en un avión medicalizado.

Aunque no ha sido moco de pavo. Su cuñado, Daniel Tomeo, explica a este medio que ha habido "trabas hasta el final" para traer al aragonés de vuelta a su tierra. "En Cuba todo eran problemas, hasta el último minuto. Que si el seguro de viaje se había dejado algo por pagar, documentación, que si tuvimos que habernos ido el domingo por la mañana o hasta para embarcar. Estuvimos en una situación comprometida", comenta.

Aunque parezca lejano, ahora Bernad está en la uci del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, rodeado de especialistas "que le van a ayudar a recuperarse", algo que antes Tomeo no percibía en Cuba. "No hay ni punto de comparación entre Zaragoza y Santa Clara o La Habana. Igual el primer hospital era como uno de los años 30 de aquí de España y el de la capital como uno de los 80. Personal excepcional, pero medios muy escasos", compara.

Estábamos allí con él y no podíamos hacer nada. Te sientes frustrado e incluso indefenso Daniel Tomeo — Cuñado de Daniel Bernad

También agradece la ayuda que pudieron recibir de "un buen amigo que hizo Bernad allá", ya que les ayudó a recibir parte de las primeras dosis que pudo tomar en América y a moverse por las ciudades que "desconocían". "Hay que saber dónde estás, a dónde ir, cómo moverte, nos ayudó muchísimo. Al igual que con el cambio de moneda para no quedarnos sin dinero", explica Tomeo.

Respecto a su llegada a Zaragoza, dice que fueron muy bien recibidos. "Fue un recibimiento digno del Papa, nos sentimos muy arropados por nuestra familia y amigos", comenta entre risas, esos momentos después de más de 8 horas de viaje en avión, cuando ya se habían llevado a Bernad al Hospital Clínico Lozano Blesa.

Cuenta Tomeo a este diario que la situación del vecino de Épila sigue siendo "muy delicada", pero que su círculo más cercano está ya con una mayor tranquilidad de que "en casa" le van a tratar con los mejores medios y tienen una mayor esperanza.