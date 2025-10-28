Zaragoza se vuelca con el cine de terror para Halloween: autocine y maratón secreto de películas en el Palafox

Zaragoza se prepara para vivir un Halloween de película, literalmente. La capital aragonesa se va a volcar con el cine de terror y ofrece propuestas únicas para los amantes del género tanto al aire libre como en interior.

Por un lado, el autocine se convertirá en un escenario escalofriante con la proyección de una película en el Parking Sur de la Expo, donde los asistentes podrán disfrutar desde sus coches del ambiente más inquietante. Al mismo tiempo, el mítico cine Palafox acogerá una maratón secreta de películas de terror que promete mantener en vilo a los espectadores hasta altas horas de la madrugada.

La Junta de Distrito de La Almozara ha organizado un año más su tradicional autocine por Halloween el próximo viernes, 31 de octubre. La actividad, que comenzará a las 21.00 horas, tendrá lugar en la explanada del Parking Sur de la Expo.

La película elegida para esta edición es ‘Hereditary’, un film de terror para adultos, estrenado en el año 2018. Hace ya tres años que La Almozara celebra este tradicional autocine y ya se han proyectado otras películas destinadas a todo tipo de público, han informado desde el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, que preside esta Junta de Distrito.

Autocine en la Expo / PSOE ZARAGOZA

El concejal presidente de la Junta, Guillermo Ortiz, ha destacado que esta es una propuesta consolidada como “forma de acercar de forma gratuita el ocio y la cultura” a todos los ciudadanos. “En esta actividad solo importan las ganas de pasar un buen rato. Es una actividad pensada para y por el barrio. Una forma original de ver una película”, ha asegurado el presidente del distrito, que ha animado a participar en la actividad, cuya entrada es gratuita hasta completar aforo.

Maratón en el Palafox

Los Cines Palafox también se vuelcan con Halloween y han organizado un maratón de películas de terror para la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Nadie sabe cuáles son las cinco películas que se van a proyectar en la sala 4 del mítico cine de Zaragoza. Lo único que se sabe hasta el momento es que serán de Warner Bros y se verán en versión original subtitulada al castellano. El maratón comenzará a las 23.59 horas y solo terminará el 1 de noviembre a las 10.00 horas.

Las películas que se podrán ver no se han desvelado. En la imagen, 'Pesadilla en Elm Street', de Warner Bros. / WARNER BROS

Para poder asistir a un evento tan cinéfilo hay que cumplir una serie de normas. Por ejemplo, la organización indica que se permitirá salir, pero no volver a entrar y habrá un descanso de 10-15 minutos entre películas. El servicio de bar estará abierto y el propio Cine Palafox dará a los invitados una consumición sorpresa antes de la proyección de la última película. Las entradas, disponibles a través de la web de los propios Cines Palafox, tienen un precio de 19,9 euros por persona y llevan varias semanas a la venta.