Adiós a la cafetería más ciclista de Zaragoza: "Cerramos las puertas del café, pero seguimos pedaleando"

Todos los negocios tienen un ciclo de vida. La Ciclería ha anunciado en las últimas horas a través de sus redes sociales el cierre de su cafetería situada junto a su principal oficina en la calle Gavín del centro de Zaragoza. La cooperativa, conocida a nivel nacional por su intensa actividad en la promoción del uso de la bici como medio de transporte, ha decidido tomar esta decisión estratégica para enfocar el proyecto gastronómico hacia otras actividades.

La cafetería de la Ciclería ha sido durante muchos años el espacio elegido a diario por los amantes de la bicicleta para tomarse un buen café acompañado de una repostería casera hecha con productos de proximidad y ecológicos. La noticia de bajar la persiana no ha tardado en hacerse viral en redes sociales, siendo la publicación que más alcance ha tenido en la historia de la cooperativa superando incluso al cambio de nombre de la sala Perico Delgado tras los comentarios realizados contra las protestas que obligaron a suspender la última etapa de La Vuelta Ciclista a España en Madrid.

Aunque el colectivo ciclista haya decidido poner punto final a su mítica cafetería el próximo sábado 1 de noviembre, el proyecto gastronómico de La Ciclería sigue muy vivo. La organización va a continuar ofreciendo un catering ecológico donde le va a dar aún más importancia al producto de proximidad y comercio justo. Además, el obrador, que tantas magdalenas y galletas ha hecho durante los últimos años, seguirá funcionandoa pleno rendimiento por encargo.

La gastronomía sigue presente

Tal como han confirmado fuentes del colectivo ciclista a este diario, la idea es enfocar el nuevo proyecto gastronómico hacia los eventos mientras mantendrán abierta la licencia de la cafetería por si en algún futuro deciden retomar la actividad hostelera a la vieja usanza. Por otro lado, el adiós de la cafetería de La Ciclería no traerá ningún despido ya que los encargados del establecimiento van a tener otras funciones dentro de la asociación a partir de ahora. Mientras, el espacio del bar pasará a ser lugar de oficina aunque mantendrá gran parte del decorado actual.

La historia de la cafetería de La Ciclería se remonta al año 2017 cuando se decidió dar un paso más y abrir un espacio físico gastronómico para los ciclistas. La puesta en marcha de establecimiento fue un auténtico desafío para el colectivo que se vio obligado a luchar por conseguir la licencia en una zona saturada. Por lo tanto, el anterior espacio wifi-show se transformó en una cafetería con la mejor repostería de la zona. Una cafetería que sufrió de primera mano los efectos de la pandemia como todos los locales hosteleros de España.