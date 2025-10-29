La ChistorRuta llega por primera vez a Zaragoza: estas son todos los bares participantes.

Zaragoza se prepara para saborear, desde este viernes 31 de octubre hasta el 9 de noviembre, una iniciativa gastronómica pionera: la ‘ChistorRuta’. Una ruta de tapas en la que participarán una cerca de treintena de bares y restaurantes de la capital aragonesa que pone en valor la IGP Chistorra de Navarra, amparada bajo el sello de calidad Reyno Gourmet.

El acto de presentación tuvo lugar ayer en la sede de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia y hasta allí se trasladó Alberto Jiménez, presidente de la IGP Chistorra de Navarra y Ana Irurita, secretaria de la IGP, que, junto con el presidente de la asociación zaragozana, José María Marteles, y el secretario, Luis Femia, informaron de la iniciativa al público asistente entre los que se encontraban participantes, empresas elaboradoras y medios de comunicación.

Durante el evento, Alberto Jiménez, presidente de la IGP Chistorra de Navarra, se mostró ilusionado por poder “acercar la calidad de un producto tan nuestro como es la Chistorra de Navarra a la ciudadanía de Zaragoza” y, “contar con su hostelería es la mejor manera de difundir esta joya gastronómica del recetario navarro que gusta a todos los públicos” Además, quiso agradecer “la buena acogida por parte de los bares y restaurantes y el deseo que la ‘ChistorRuta’ sea todo un éxito durante estos diez días”.

Presentación de la primera edición de la ChistorRuta en Zaragoza. / S. E.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, José María Marteles, destacó “la implicación de la hostelería zaragozana con esta primera edición de la ‘ChistorRuta’, donde se ofrecerán diferentes versiones de pintxos elaborados con uno de los más reconocidos productos de calidad agroalimentaria de nuestros vecinos, y que permitirá ampliar la oferta culinaria y dar dinamismo a nuestra ciudad”.

Para la ocasión José Ignacio Acirón de chef del Restaurante Gayarre, que desde sus orígenes ha tenido una alta implicación gastronómica con Navarra, ha sido el encargado de preparar tres distintas tapas elaboradas con este producto con tanto arraigo navarro. Primero, al modo tradicional; después con una croqueta de Chistorra de Navarra; y, finalmente, en pasta brick de Chistorra de Navarra con crema de queso, que se acompañaron con vinos DO Navarra. De hecho, ha recordado que “desde hace más de 30 años servimos en el Restaurante Gayarre Chistorra de Navarra en el aperitivo y la seguimos manteniendo por petición de los clientes”.

José Ignacio Cirón, del Gurpo La Bastilla, realizó las tapas con IGP Chistorra de Navarra. / S. E.

Además, ‘Chistorra de Navarra’ estrena con esta iniciativa una nueva web en la que se puede conocer con más detalle toda la información y actualidad sobre este producto navarro de calidad.

Una ruta con sabor y calidad

Durante diez días, los bares y restaurantes participantes ofrecerán al público un pincho exclusivo elaborado con la auténtica IGP Chistorra de Navarra como protagonista. El formato de ruta animará a los ciudadanos a recorrer los cerca de treinta establecimientos y degustar creaciones originales con la máxima garantía de calidad y sabor.

De esta forma, la ‘ChistorRuta’, celebrada por primera vez en Zaragoza en el marco de la promoción de la Agenda 2030, busca acercar este producto de calidad navarra a los consumidores aragoneses y promover su consumo en la hostelería local.

Estos son los establecimientos participantes

Los establecimientos que participan en esta primera edición son los siguientes:

La Pata Negra, C. del Azoque, 37. Casa Pascualillo, C. de la Libertad, 5. Casa Arriazu Tasca, C. de Antonio Gil. Teniente Peseta, C. Francisco Vitoria, 26. Varelavieja, C. de Ponciano Ponzano, 10. El Balcón del Tubo, C. de los Estébanes, 7. ¡A Tope! C. del Heroísmo, 46. La Gerencia del Tubo, C. de Cinegio, 3. El Corral de la Delfina, C. del Cuatro de agosto, 18. Eleku Pinchos, C. de León XII, 1, 3. La Republicana, C. de Casto Méndez Núñez, 38. Restaurante La Alfranca, C. La Alfranca, 7. Pastriz. Taberna Amy, C. de Cinegio, 1. Bar Baldo, Paseo de la Mina, 5. Restaurante Guetaria, C. de Sta. Joaquina de Vedruna, 10. Restaurante Azoque, C, del Marqués de Casa Jiménez, 6. Restaurante Casa Iac, C, de los Mártires, 12. Restaurante Candelas, C. del Maestro Mingote, 3. Cafetería Caballo Blanco, C. de S. Miguel, 51. Antilla Centro, C. de Don Hernando de Aragón, 1. Antilla Gómez Laguna, Av. De Gómez Laguna, 25. Boulevardier, C. de Francisco de Vitoria, 25. San Petesburgo, C. de San Antonio María Claret, 47. Palomeque, C. Agustín Palomeque, 11. Viejo Roble, C. de orión, 6. Bandido, C. de Manuel Lasala, 22. Mas Torres, C. Francisco de Vitoria, 19.

Esta iniciativa impulsada por la IGP Chistorra de Navarra cuenta con la colaboración de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, el apoyo del Gobierno de Navarra y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.