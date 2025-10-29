Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estas serán las nuevas atracciones del parque de Zaragoza

Las inversiones en las distintas infraestructuras se irán haciendo de forma paulatina durante cinco años

El Parque de Atracciones de Zaragoza, en una imagen de archivo.

El Parque de Atracciones de Zaragoza, en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

Alberto Arilla

Alberto Arilla

Zaragoza

El futuro y renovado Parque de Atracciones de Zaragoza, que pasará a conocerse como NoriLand a partir del próximo año, ampliará su oferta en una decena de atracciones, aunque renovará (o sustituirá por una similar) hasta 17 más. Todo ello está incluido dentro de la inversión inicial de 17,7 millones de euros que van a acometer los futuros gestores, que si nada se tuerce serán los Morte y el grupo argentino Fenix Entertainment, durante los cinco primeros años (2026-2030). De ellos, hasta 11 millones irán destinados a instalar nuevas atracciones y reformar las existentes.

En ese sentido, la mayor inversión se la llevará, por un lado, la nueva montaña rusa (CoasterKart), el principal reclamo del complejo y con un presupuesto de 1,8 millones. La otra gran apuesta será la transformación de la zona actual de piscinas en un miniparque acuático (AquaNori), con únicamente cuatro atracciones, aunque mantendrá los dos vasos actuales, conectados por un túnel, y tendrá toboganes y otro tipo de atractivos. Su precio será de 1,85 millones de euros.

Por zonas, la infantil contará con tres nuevas atracciones: un árbol parlante que hará de cuentacuentos inspirándose en leyendas aragonesas, otra con mini-jets con temática de perros y, la gran inversión, un monorraíl con vistas a todo el complejo y un recorrido de 400 metros, cuyo coste será de 1,3 millones. La parte familiar, además de la CoasterKart, incluirá un cine 4D (750.000 euros) y una plataforma giratoria en forma de tazas. Mientras, se creará un paseo en triciclos por la zona acuática y un espacio para batallas de agua. Además, habrá un espacio "sensorial" en la zona de los Pinares de Venecia.

Los adultos tendrán dos nuevos atractivos, con una montaña rusa giratoria y un gran péndulo de hasta 12 metros de altura. La inversión total entre todas las atracciones que se instalarán nuevas rondarán los 8,5 millones de euros, cerca de la mitad de lo que la familia Morte y el grupo Fenix destinará durante los primeros años. Mientras, la reforma de atracciones míticas como el Moncayo (con gafas de realidad virtual), la noria o el Mississipi, por citar tres ejemplso, sumarán un gasto de 2,5 millones.

