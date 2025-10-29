El solar de la antigua comisaría de Mayandía se convierte, de nuevo, en un aparcamiento

El solar que ha quedado donde hasta hace unos meses se levantaba la comisaría de la Policía Nacional de Mayandía, en Zaragoza, ya tiene un nuevo uso. Tal y como se temían los vecinos, la parcela, ahora casi completamente despejada de construcciones tras los derribos, se ha comenzado a utilizar como aparcamiento. Esto, de por sí, no tiene nada de malo, pero los habitantes de la zona temen que lo que pueda significar: que el nuevo cuartel no comience a construirse hasta dentro de mucho tiempo.

En las últimas semanas, los trabajos en el solar ya daban cuenta de que la parcela se estaba preparando para convertirse en un estacionamiento en superficie, puesto que se estaba aplanando e incluso asfaltando un terreno en el que hace poco se levantaba un edificio y en el que se tendría que estar construyendo otro.

Fuentes de la Delegación del Gobierno ya indicaron a este periódico la semana pasada que el objetivo del Ministerio del Interior es tener listo el proyecto de las obras a finales de año para poder licitar los trabajos y comenzar así la construcción dentro de unos meses, pero el propio delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, en una entrevista en Radio Zaragoza, no pudo descartar que se vuelvan a retrasar los planes con esta nueva comisaría.

Demolición del derribo

Y es que cuando se presentó, con todo el boato, el inicio de las demoliciones del edificio anterior en una rueda de prensa en el que estuvieron presentes los mandos de la Policía Nacional en Aragón, ya nada se dijo sobre la construcción del nuevo edificio. Es decir, se iniciaron los derribos sin tener listo el siguiente paso, que es reconstruir.

Esas demoliciones, que provocaron numerosas afecciones y molestias en los habitantes de la zona por la forma en la que se llevaron a cabo, terminaron este verano y desde entonces las máquinas han trabajado en el solar para aplanarlo y que sirva como aparcamiento. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que comiencen las obras de construcción de la nueva comisaría, pero los vecinos temen que el hecho de que se hayan preocupado de aplanar y asfaltar el solar signifique que no va a ser una cuestión de meses sino de años. "Eso sí, las aceras todavía no las han arreglado", denuncian unos vecinos, que recuerdan que en la zona hay además un colegio, el Joaquín Costa, y la escuela de educación infantil del Refugio. "Y tampoco han replantado los árboles que se cargaron", dicen.

Ante esta situación, y después de meses de molestias, los habitantes de la zona critican la falta de información sobre los planes del Ministerio del Interior para con esta parcela, que en su momento se intentó permutar por otra. El plan pasaba por construir vivienda donde antaño estaba la comisaría y levantar las nuevas dependencias policiales en otrp lugar- Aquello acabó descartándose, pero los vecinos demandan más claridad con los planes del Ministerio del Interior.