Estas son todas las novedades de los buses de Zaragoza: 100% eléctricos, dos validadoras para pagar y nuevas tarjetas "anónimas"

El transporte público de Zaragoza dará un salto tecnológico y ecológico con la nueva contrata del bus. De entrada, la primera gran actuación será el completar el plan de renovación de la flota, que deberá cumplir dos hitos: por un lado, que el 65% de los vehículos sean de "cero emisiones" en 2030; por otro, que el 100% lo sean en 2036, cuando acaba la concesión que acaba de salir a concurso público y que entrará en vigor, por un valor de casi 1.200 millones, a partir de 2027.

En ese sentido, 2026 será un año de "transición" entre el actual contrato y el siguiente, por lo que no habrá nuevas adquisiciones. En cambio, en 2027 se alcanzará el primer objetivo, que es llegar al 45% de la electrificación. Ese año se incorporarán 57 nuevos buses (35 de 12 metros, 15 de 18 metros y 7 amarillos). Ese será el primer curso con el servicio ya en vigor, en el cual se obligará a cambiar los postes físicos en las paradas que tengan marquesina por otros "inteligentes" con una pantalla digital.

2028 será, nuevamente, un año más tranquilo, en el que se incorporarán únicamente dos vehículos eléctricos de 18 metros, los famosos gusanos. Aunque, eso sí, en ese segundo año de la contrata la nueva gestora deberá cambiar el resto de paradas, las que no tienen marquesinas, por postes inteligentes con dos pantallas digitales, mejoras que permitirán un salto tecnológico para los usuarios.

En 2029, llegarán otros diez buses eléctricos (de 10 metros) y, en 2030, se incorporaran hasta 36 más, anticipando 26 renovaciones de los dos años posteriores para así cumplir con el hito del 65% de la electrificación de la flota. Los años posteriores servirán para terminar de completar toda la renovación, incrementando el número de vehículos de los 360 actuales a los 368 finales. El año 2032 será el punto de inflexión, ya que para entonces solo quedarán híbridos y eléctricos (solo habrá un PMRS diésel) en las cocheras de Avanza, que por cierto deberán ampliarse en 22.000 metros cuadrados.

En esa suma se incorporarán diez de 10 metros, que hasta ahora no había en Zaragoza, 145 de 12 metros (entonces habrá 99 eléctricos sin caducar), 74 gusanos (más 32 ya existentes) y ocho amarillos, para personas con movilidad reducida, que descienden en su número final de la decena que opera actualmente. Además, en junio y julio de 2036 cumplirán 16 años la última remesa de buses híbridos, que deberán ser cambiados obligatoriamente, como el resto de vehículos, al cumplir esa edad. Por tanto, ese año se alcanzará el objetivo de una electrificación del 100%.

Nuevas tarjetas

El método de pago también sufrirá ligeras variaciones. Por ejemplo, se creará una nueva tarjeta "anónima" que sustituirá a la actual durante los tres primeros años (2027-2030). El saldo será virtual y no deberá llevar nombre y apellidos, al estilo de lo que sucede ahora, pero se podrá transferir entre una tarjeta y otra. Todas tendrán un sistema (ABT) homologado para tales fines, con ese concepto de guardar el saldo "en la nube".

Mientras, se aceptará la tarjeta de crédito y débito para pagar un billete sencillo, y en el primer año, es decir, en 2027, todos los vehículos deberán contar con dos validadoras para abonar el viaje: una a la entrada, junto al conductor, como hasta ahora; y otra en la parte central. Con ello, se busca aligerar el tránsito de los pasajeros.