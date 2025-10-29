Tatiana Gaudes acusa a un concejal socialista de Zaragoza de soltar un bulo sobre el vertido en La Almozara: "El PSOE es sanchista, por tanto mentiroso"

Polémica servida en el Ayuntamiento de Zaragoza. Los vecinos de La Almozara se mostraron preocupados ya que se detectó una fuga de agua en una de las tuberías subterráneas del parque de la Aljafería que se iba tornando de un color cada vez más rojizo, por lo que podía ser que pudiera estar contaminado.

El terreno donde está ahora mismo ese parque, y por donde se estaba buscando la fuga, pertenecía a una antigua planta del sector químico, La Química, la cual ya cerró en el año 1979. La cuestión recae en que excavar en ese suelo pudo hacer aflorar a la superficie tierra contaminada, algo que "alarmó y preocupó" a los vecinos de La Almozara.

Y este caso ha generado un cruce de declaraciones entre el PP y el PSOE de Zaragoza, con acusaciones de bulo. El primero en pronunciarse fue el concejal Guillermo Ortiz, que subió varias fotos a redes sociales en la que se ve claramente agua de tono rojizo y una tubería en la primera de ellas.

"Hoy se ha tenido que paralizar una obra por las tierras contaminadas de La Almozara. Como Presidente del Distrito voy a pedir explicaciones a Natalia Chueca y Tatiana Gaudes. La salud de los vecinos es lo primero", escribió el concejal.

Ya a esa publicación le contestó Tatiana Gaudes: "Hola Guillermo, ayer me quedé muy sorprendida con tu publicación, ya que la primera foto no correspondía con la obra en la que se estaba actuando. Como se puede apreciar en fotos posteriores no se está trabajando en pavimento como el de la foto y si sobre arena de recebo. Por lo que todo parece indicar que esa foto no corresponde a la obra de ayer ni tampoco a ese sitio. Me gustaría que se aclarará de dónde es y cuándo se hizo esa foto, ya que no puedo creer que un concejal se dedique a publicar fotos erróneas sin explicación. Por otro lado aclararte que no se paró ninguna obra, se aplicó el protocolo de actuación por la aparición de tierras presuntamente contaminadas, un tema nada nuevo. Hoy por la lluvia está parada, pero se ha tapado con plásticos y está previsto acabarla en breve".

Y el tema ha crecido de intensidad esta tarde, ya que Tatiana Gaudes ha subido un reel a Instagram, desde el punto de las obras, acusando de crear un bulo a Guillermo Ortiz: "El PSOE de Zaragoza sabemos que es sanchista y por tanto mentiroso, pero Guillermo Ortiz ayer lo manifestó", comienza.

Habla de dos mentiras. La primera, que se había paralizado la obra, "y eso no es cierto", dijo la concejala. Y la segunda, "puso una foto que es mentira", ya que "aparece pavimento y baldosa y como podemos ver aquí no hay baldosa, todo lo que se ha trabajado es pavimento de tierra". Por lo tanto, "difundió una información falsa".

"Es totalmente reprochable de un cargo público, pero qué vamos a esperar del partido socialista de Sánchez, que se dedica continuamente a emitir bulos", finaliza.